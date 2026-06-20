Тайный передел Украины: Макрон раскрыл новые детали договорняка Трампа и Путина на Аляске

Встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Анкоридже летом 2025 года могла стать одним из самых драматичных эпизодов войны в Украине. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, стороны были близки к подписанию соглашения, которое предусматривало масштабные территориальные уступки в пользу России. Об этом Макрон рассказал в интервью французскому телевидению.

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

По его словам, в тот момент американская администрация исходила из предположения, что Украина не сможет долго сопротивляться российскому вторжению, поэтому стремилась как можно быстрее добиться прекращения войны.

Французский лидер утверждает, что проект документа предусматривал передачу Москве не только оккупированных районов, но и части территорий, которые российская армия на тот момент даже не контролировала. Такое развитие событий могло бы фактически закрепить за Кремлем право на дальнейшее расширение захваченных земель.

Ситуация изменилась после вмешательства европейских союзников Киева. В середине августа 2025 года в Вашингтон прибыла специальная делегация европейских лидеров, которая выступила против подобного сценария. Представители Европы убедили Белый дом, что Украина сохраняет боеспособность и способна продолжать сопротивление.

Макрон подчеркнул, что именно успехи украинской армии и стойкость общества стали главным фактором, изменившим отношение Трампа к войне. По его словам, прогнозы о скором поражении Украины не оправдались, а способность страны выдержать давление России заставила американского лидера пересмотреть свои оценки.

Президент Франции отметил, что сегодня Трамп воспринимает Украину совершенно иначе, чем в начале 2025 года. Если раньше в Вашингтоне допускали возможность быстрого завершения войны за счет уступок Москве, то теперь, по словам Макрона, американский лидер видит в украинцах сильную и надежную нацию, которая доказала свою способность бороться даже в самых сложных условиях.

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