Таємна місія ЦРУ до Кремля: Путін проігнорував останнє попередження перед великою війною

Напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну директор ЦРУ Вільям Бернс здійснив термінову місію до Москви, щоб особисто попередити Володимир Путін про наслідки агресії. Однак замість особистої зустрічі переговори обмежилися телефонною розмовою, оскільки російський лідер перебував у ізоляції у своїй резиденції на Чорному морі. Про це повідомляє The Guardian.

Поїздка відбулася у листопаді 2021 року за дорученням президента США Джо Байден, який прагнув запобігти війні дипломатичним шляхом. Американська розвідка вже тоді фіксувала тривожні ознаки підготовки масштабної військової операції. Під час розмови Бернс прямо заявив, що Вашингтон бачить ознаки підготовки вторгнення, однак Путін відкинув ці застереження та почав говорити про нібито загрози з боку США.

Директор ЦРУ також провів серію напружених зустрічей із ключовими представниками російських силових структур. Після цього він залишив Москву з переконанням, що ризик війни є набагато вищим, ніж вважалося раніше. Свої висновки Бернс негайно передав Байдену.

Попри точні розвіддані ЦРУ та MI6, багато європейських союзників не вірили, що у XXI столітті можлива повномасштабна війна в центрі Європи. Водночас аналітики США помилково припускали, що Україна може швидко впасти під тиском російської армії.

Ознаки підготовки агресії стали очевидними ще навесні 2021 року, коли Росія почала концентрувати війська біля українських кордонів. До осені масштаби угруповання значно зросли, а розвідка отримала інформацію про можливий наступ навіть на Київ.

Зрештою, 24 лютого 2022 року Кремль віддав наказ про вторгнення, що стало найбільшим військовим конфліктом у Європі з часів Другої світової війни. Як зазначають експерти, головний урок цих подій — небезпечно ігнорувати навіть найменш імовірні сценарії, якщо їх підтверджують розвіддані.

