Тайная миссия ЦРУ к Кремлю: Путин проигнорировал последнее предупреждение перед большой войной

В преддверии полномасштабного вторжения России в Украину директор ЦРУ Уильям Бернс совершил срочную миссию в Москву, чтобы лично предупредить Владимир Путин о последствиях агрессии. Однако вместо личной встречи переговоры ограничились телефонным разговором, поскольку российский лидер находился в изоляции своей резиденции на Черном море. Об этом сообщает The Guardian.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Поездка состоялась в ноябре 2021 года по поручению президента США Джо Байдена, который стремился предотвратить войну дипломатическим путем. Американская разведка уже тогда фиксировала тревожные признаки подготовки масштабной военной операции. Во время разговора Бернс прямо заявил, что Вашингтон видит признаки подготовки вторжения, однако Путин отверг эти оговорки и стал говорить о якобы угрозах со стороны США.

Директор ЦРУ также провел серию напряженных встреч с ключевыми представителями российских силовых структур. После этого он покинул Москву с убеждением, что риск войны намного выше, чем считалось ранее. Свои выводы Бернс немедленно передал Байдену.

Несмотря на точные разведданные ЦРУ и MI6, многие европейские союзники не верили, что в XXI веке возможна полномасштабная война в центре Европы. В то же время, аналитики США ошибочно предполагали, что Украина может быстро упасть под давлением российской армии.

Признаки подготовки агрессии стали очевидны еще весной 2021 года, когда Россия начала концентрировать войска у украинских границ. К осени масштабы группировки значительно выросли, а разведка получила информацию о возможном наступлении даже на Киев.

Наконец, 24 февраля 2022 года Кремль отдал приказ о вторжении, ставшем крупнейшим военным конфликтом в Европе со времен Второй мировой войны. Как отмечают эксперты, главный урок этих событий – опасно игнорировать даже наименее вероятные сценарии, если их подтверждают разведданные.

