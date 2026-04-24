Українські спецслужби влаштували несподіваний "іспит" студентам Кубанського державного аграрного університету. Під час закритого заходу, де молодь агітували вступати до лав окупаційних військ безпілотних систем (ВБС), на зв’язок несподівано вийшов український захисник.

Російське Міністерство науки поставило вишам жорсткий план: завербувати щонайменше 2% студентів для відправки на фронт. Наразі понад 200 навчальних закладів РФ намагаються залучити до 44 тисяч юнаків до підрозділів БПЛА.

Під час лекції, на якій викладачі переконували студентів підписувати контракти, по відеозв’язку до аудиторії звернувся чоловік у формі. Почавши зі слів про "героїзм російських дронщиків", він швидко змінив риторику, нагадавши про долю ліквідованих окупантів "Гудвіна" та "Ернеста", яких власне командування відправило на смерть через внутрішні конфлікти.

"Я хочу розповісти реальну історію справжніх російських героїв-дронщиків... Був такий собі "Гудвін", професіонал високої кваліфікації, і досвідчений офіцер "Ернест". Вони служили подалі від передової, але їхній командир просто вимагав гроші у підлеглих...", — зазначив спікер.

Фінал промови став для присутніх шоком. Військовий прямо заявив:

"Що я вам хочу сказати: я насправді військовий, тільки не російський, а український. Обличчя всіх присутніх змальовані".

"И хочу вам сказать, не дай бог вы пойдете сюда, мне придется вас убить, каждого кто подпишет данный контракт. Лица ваши все срисованы, так же как и ректора, так же как и кто представлял только что это все вам. Военного, который только что рассказывал вам за это.

Линия фронта не движется уже 4 года, а стоит на месте. Кладбище размером в 2 страны. И честно говоря, каждого кто придет на украинскую землю, каждого мы убьем", — зазначив український військовий, після чого його відключили.

Цей інцидент вкотре підтверджує, що українські сили оборони контролюють інформаційний простір ворога та знають в обличчя тих, кого Кремль намагається кинути у вир війни.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що підконтрольна російському уряду соціологічна служба ВЦВГД оприлюднила свіжі дані щодо рівня популярності Володимира Путіна. Попри затримку в публікації, цифри підтвердили негативну тенденцію: показники очільника Кремля знижуються вже сьомий тиждень поспіль.