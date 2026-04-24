Украинские спецслужбы устроили неожиданный "экзамен" студентам Кубанского государственного аграрного университета. Во время закрытого мероприятия, где молодежь агитировали вступать в ряды оккупационных войск беспилотных систем (ВБС), на связь неожиданно вышел украинский защитник.

Российское Министерство науки поставило вузам жесткий план: завербовать не менее 2% студентов для отправки на фронт. В настоящее время более 200 учебных заведений РФ пытаются привлечь до 44 тысяч юношей в подразделения БПЛА.

Во время лекции, на которой преподаватели убеждали студентов подписывать контракты, по видеосвязи к аудитории обратился мужчина в форме. Начав со слов о "героизме российских дронщиков", он быстро сменил риторику, напомнив о судьбе ликвидированных оккупантов "Гудвина" и "Эрнеста", которых собственное командование отправило насмерть из-за внутренних конфликтов.

"Я хочу рассказать реальную историю настоящих российских героев-дронщиков... Был некий "Гудвин", профессионал высокой квалификации, и опытный офицер "Эрнест". Они служили подальше передовой, но их командир просто требовал деньги у подчиненных...", — отметил спикер.

Финал речи стал для собравшихся шоком. Военный прямо заявил:

"Что я вам хочу сказать: я действительно военный, только не русский, а украинский. Лица всех присутствующих срисованы".

"И хочу вам сказать, не дай бог вы пойдете сюда, мне придется вас убить, каждого кто подпишет данный контракт. Лица ваши все срисованы, так же как и ректора, так же как и кто представлял только что это все вам. Военного, который только что говорил вам за это.

Линия фронта не двигается уже 4 года, а стоит на месте. Кладбище размером в 2 страны. И честно говоря, каждого, кто придет на украинскую землю, каждого мы убьем", — отметил украинский военный, после чего его отключили.

Этот инцидент подтверждает, что украинские силы обороны контролируют информационное пространство врага и знают в лицо тех, кого Кремль пытается бросить в водоворот войны.

