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Сюрприз для Путіна буде “феєричним”: коли Україна уразить головну ціль

Військовий експерт Світан розповів про підготовку до атаки Кримського мосту

24 червня 2026, 18:51
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Кречмаровская Наталия

Українські військові прицільно б’ють по військових об’єктах у Криму. І одне важливе питання, яке хвилює багатьох — чи буде зруйновано Кримський міст, яким там пишався лідер РФ Володимир Путін.

Сюрприз для Путіна буде “феєричним”: коли Україна уразить головну ціль

Кримський міст. Фото портал "Коментарі"

Військовий експерт Роман Світан розповів, що підготовка о цього проводиться. За його словами, було уражено системи ППО, що свідчить про підготовку до операції, як це було з НПЗ поблизу Москви. 

"Така ж операція найближчим часом буде проводитися, але її вже видно. Підготовчі моменти, про які ми зараз говоримо, якраз ведуть у напрямку Керченського мосту", — пояснив експерт.

За його словами, Кримський міст буде атаковано найближчим часом. 

"Тут треба різноплановий підхід з усіх боків, одномоментний, так званий, з виходом на ціль у заданий час. Я думаю, Керченському мосту жити недовго залишилося. Принаймні, виходячи з того накату, який зараз іде. Особливо останнім часом він посилюється на кримському напрямку", — зауважив Світан.

Експерт пояснив, що щільність ППО зараз у Криму приблизно така сама, як і вздовж лінії фронту. Хоча, за його словами, раніше кримська ППО була на рівні московської, але зараз однозначно зменшилася. Більша щільність, пояснив експерт, у районі самого Керченського мосту, така сама, як і в Москві.

"Але ми вже бачили, що серйозно підготовлена ​​спецоперація на якийсь час створює певний коридор і дає можливість виконати бойове завдання. А зупинити рух по Керченському мосту зараз в принципі можливо", — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чи зруйнує Україна Кримський міст у 2026 році за версією ШІ.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=baoPV3KN1rI
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