Сюрприз для Путіна буде “феєричним”: коли Україна уразить головну ціль

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Кречмаровская Наталия
Українські військові прицільно б’ють по військових об’єктах у Криму. І одне важливе питання, яке хвилює багатьох — чи буде зруйновано Кримський міст, яким там пишався лідер РФ Володимир Путін.
Кримський міст. Фото портал "Коментарі"
Військовий експерт Роман Світан розповів, що підготовка о цього проводиться. За його словами, було уражено системи ППО, що свідчить про підготовку до операції, як це було з НПЗ поблизу Москви.
За його словами, Кримський міст буде атаковано найближчим часом.
Експерт пояснив, що щільність ППО зараз у Криму приблизно така сама, як і вздовж лінії фронту. Хоча, за його словами, раніше кримська ППО була на рівні московської, але зараз однозначно зменшилася. Більша щільність, пояснив експерт, у районі самого Керченського мосту, така сама, як і в Москві.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чи зруйнує Україна Кримський міст у 2026 році за версією ШІ.