Сюрприз для Путина будет "феерическим": когда Украина поразит главную цель

Украинские военные прицельно бьют по военным объектам в Крыму. И один важный вопрос, волнующий многих — будет ли разрушен Крымский мост, которым там гордился лидер РФ Владимир Путин.

Крымский мост. Фото портал "Комментарии"

Военный эксперт Роман Свитан рассказал, что подготовка к этому проводится. По его словам, были поражены системы ПВО, что свидетельствует о подготовке к операции, как это было с НПЗ вблизи Москвы.

"Такая же операция в ближайшее время будет проводиться, но она уже видна. Подготовительные моменты, о которых мы сейчас говорим, как раз ведут в направлении Керченского моста", — пояснил эксперт.

По его словам, Крымский мост будет атакован в ближайшее время.

"Здесь надо разноплановый подход со всех сторон, одномоментный, так называемый, с выходом на цель в заданное время. Я думаю, Керченскому мосту жить недолго осталось. По крайней мере, исходя из того идущего наката. Особенно в последнее время он усиливается на крымском направлении", — заметил Свитан.

Эксперт пояснил, что плотность ПВО сейчас в Крыму примерно такая же, как вдоль линии фронта. Хотя, по его словам, раньше крымское ПВО было на уровне московского, но сейчас однозначно уменьшилось. Большая плотность, пояснил эксперт, в районе самого Керченского моста такая же, как и в Москве.

"Но мы уже видели, что серьезно подготовленная спецоперация на время создает определенный коридор и дает возможность выполнить боевую задачу. А остановить движение по Керченскому мосту сейчас в принципе возможно", — подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, разрушит ли Украина Крымский мост в 2026 году по версии ИИ.