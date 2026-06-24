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Кречмаровская Наталия
Украинские военные прицельно бьют по военным объектам в Крыму. И один важный вопрос, волнующий многих — будет ли разрушен Крымский мост, которым там гордился лидер РФ Владимир Путин.
Крымский мост. Фото портал "Комментарии"
Военный эксперт Роман Свитан рассказал, что подготовка к этому проводится. По его словам, были поражены системы ПВО, что свидетельствует о подготовке к операции, как это было с НПЗ вблизи Москвы.
По его словам, Крымский мост будет атакован в ближайшее время.
Эксперт пояснил, что плотность ПВО сейчас в Крыму примерно такая же, как вдоль линии фронта. Хотя, по его словам, раньше крымское ПВО было на уровне московского, но сейчас однозначно уменьшилось. Большая плотность, пояснил эксперт, в районе самого Керченского моста такая же, как и в Москве.
Напомним: портал "Комментарии" писал, разрушит ли Украина Крымский мост в 2026 году по версии ИИ.