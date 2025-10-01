"СВО" Путіна стало для нього справжнім кошмаром: стало відомо про провал диктатора

Цього тижня до Данії прибули українські військові, щоб поділитися своїм унікальним досвідом застосування бойових дронів у війні. Цей візит став реакцією на серію інцидентів із безпілотниками, які загрожували безпеці данських аеропортів та інших стратегічних об'єктів, ймовірно, запущених Росією. Втім, Данія — не єдина країна НАТО, яка проявляє інтерес до передових технологій України у сфері безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Про це пише Пітер Дікінсон у матеріалі для Atlantic Council.

Україна сьогодні визнана одним із світових лідерів у сфері розробки та впровадження дронів. За словами автора, місцева індустрія безпілотників швидко розвивається під тиском тривалої війни з Росією, що створює унікальні умови для інновацій і щоденного випробування нових моделей у реальних бойових умовах.

Військові дрони України довели свою ефективність під час битви за Чорне море, а також у численних операціях на глибині російської території. Цей успіх викликає інтерес у партнерів країни, які прагнуть інтегрувати українські технології до власних оборонних систем. Наприклад, Великобританія оголосила про початок масового виробництва БпЛА, створених у тісній співпраці з українськими фахівцями.

Пітер Дікінсон наголошує, що трансформація України із спочатку слабкої армії у потужну військову силу, яка диктує стандарти в НАТО, є яскравим свідченням змін у безпековій архітектурі Європи. Сьогодні Україна — друга за чисельністю армія на континенті з близько мільйоном військовослужбовців і великим резервом бойових ветеранів, що дає їй унікальний бойовий досвід.

Хоча війна триває, і загрози безпеці України залишаються, важко уявити результат, за якого країна знову опиниться в уразливому стані. Натомість українські військові сили, ймовірно, вийдуть із конфлікту значно міцнішими, готовими захищати свою незалежність і позиції у європейській безпековій системі.

Путін сподівався швидко демілітаризувати Україну, але його вторгнення навпаки сприяло формуванню сильної, інноваційної та незалежної держави, що сьогодні викликає серйозне занепокоєння у Кремлі.

