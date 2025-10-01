logo

"СВО" Путина стало для него настоящим кошмаром: стало известно о провале диктатора
НОВОСТИ

"СВО" Путина стало для него настоящим кошмаром: стало известно о провале диктатора

Аналитик издания отметил, что Путин стремился лишить Украину оружия, но в итоге только усугубил ее.

1 октября 2025, 13:10
Автор:
avatar

Клименко Елена

На этой неделе в Данию прибыли украинские военные, чтобы поделиться своим уникальным опытом применения боевых дронов в войне. Этот визит стал реакцией на серию инцидентов с беспилотниками, которые угрожали безопасности датских аэропортов и других стратегических объектов, предположительно запущенных Россией. Впрочем, Дания — не единственная страна НАТО, проявляющая интерес к передовым технологиям Украины в сфере беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет Питер Дикинсон в материале Atlantic Council.

"СВО" Путина стало для него настоящим кошмаром: стало известно о провале диктатора

Владимир Путин. Фото: УНИАН

Украина сегодня признана одним из мировых лидеров в сфере разработки и внедрения дронов. По словам автора, местная индустрия беспилотников быстро развивается под давлением продолжающейся войны с Россией, что создает уникальные условия для инноваций и ежедневного испытания новых моделей в реальных боевых условиях.

Военные дроны Украины доказали свою эффективность в битве за Черное море, а также в многочисленных операциях на глубине российской территории. Этот успех вызывает интерес у партнеров страны, стремящихся интегрировать украинские технологии в собственные оборонные системы. К примеру, Великобритания объявила о начале массового производства БПЛА, созданных в тесном сотрудничестве с украинскими специалистами.

Питер Дикинсон отмечает, что трансформация Украины из первоначально слабой армии в мощную военную силу, диктующую стандарты в НАТО, является ярким свидетельством изменений в архитектуре безопасности Европы. Сегодня Украина – вторая по численности армия на континенте с около миллионом военнослужащих и большим резервом боевых ветеранов, что дает ей уникальный боевой опыт.

Хотя война продолжается и угрозы безопасности Украины остаются, трудно представить результат, при котором страна снова окажется в уязвимом состоянии. Однако украинские военные силы, вероятно, выйдут из конфликта значительно крепче, готовыми защищать свою независимость и позиции в европейской системе безопасности.

Путин надеялся быстро демилитаризировать Украину, но его вторжение наоборот способствовало формированию сильного, инновационного и независимого государства, что сегодня вызывает серьезную обеспокоенность в Кремле.

Портал "Комментарии" писал , что Россия планирует увеличивать поставки сжиженного газа в Китай через проект "Арктик СПГ-2", находящийся под американскими санкциями.



Источник: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/putins-dream-of-demilitarizing-ukraine-has-turned-into-his-worst-nightmare/
