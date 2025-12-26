«СВО» пішла не за планом: який подарунок Україні зробив міністр оборони рф Бєлоусов

Бувають такі люди-чиновники, яких не можна випускати з урядових резервацій для спілкування зі ЗМІ. На щастя для України, до таких персон належить міністр оборони рф Андрій Бєлоусов. Чиновник звітував про свої досягнення, як він оптимізував гроші для СВО, і виявилось, що "специальная военная операция" коштувала значно дорожче, ніж планувалось. Про це розповів економіст, член товариства фінансових аналітиків, екс-член Ради НБУ Віталій Шапран.

Путін та Бєлоусов. Фото: з відкритих джерел

"Замість запланованих 13,5 трлн рублів витрати на "оборону рф" склали 15,8 трлн рублів. При цьому, сам міністр вказує, що за його оцінками скорочення непрофільних витрат Міноборони становило приблизно 1 трлн рублів", – зазначив експерт.

Він продовжує, тож загалом Міноборони на війну в Україну було витрачено більше запланованого обсягу на 3,3 трлн рублів. При цьому, витрати на так звану "СВО" міністр оцінює у 11,5 трлн рублів. Такі витрати МО не враховують витрати на безпеку (ФСБ, СЗР рф, МВС, Нацгвардію рф і т.д.), а також витрати на фінансування окупованих регіонів України.

"Отже, повний воєнний безпековий і цивільний бюджет рф може сягати 20 трлн рублів, тобто перевищувати 50% доходів федерального бюджету рф. Такі надмірні витрати і стали причиною підвищення податків в рф, кредитних ставок та реального зубожіння населення", – зазначив експерт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російський диктатор Володимир Путін назвав умови, за яких з боку Москви не буде жодних нових "спецоперацій", а також зробив заяву щодо нападу на Європу. Як інформує портал "Коментарі", про це російський диктатор висловився під час традиційної "Прямої лінії" 19 грудня.

Звертаючись до Заходу, Володимир Путін вказав, що жодних нових "спецоперацій" не буде, якщо до Росії ставитимуться з повагою і не будуть "дурити". Він також назвав нісенітницею твердження про те, що Росія може напасти на Європу.



