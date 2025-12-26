«СВО» пошла не по плану: какой подарок Украине сделал министр обороны России Белоусов

Бывают такие люди-чиновники, которых нельзя упускать из правительственных резерваций для общения со СМИ. К счастью для Украины, к таким персонам принадлежит министр обороны России Андрей Белоусов. Чиновник отчитывался о своих достижениях, как оптимизировал деньги для СВО, и оказалось, что "специальная военная операция" стоила значительно дороже, чем планировалось. Об этом рассказал экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран.

Путин и Белоусов. Фото: из открытых источников

"Вместо запланированных 13,5 трлн рублей расходы на "оборону России" составили 15,8 трлн рублей. При этом сам министр указывает, что по его оценкам сокращение непрофильных расходов Минобороны составило примерно 1 трлн рублей", – отметил эксперт.

Он продолжает, поэтому в целом Минобороны на войну в Украине было израсходовано больше запланированного объема на 3,3 трлн рублей. При этом расходы на так называемую "СВО" министр оценивает в 11,5 трлн рублей. Такие расходы МО не учитывают расходы на безопасность (ФСБ, СВР РФ, МВД, Нацгвардию РФ и т.д.), а также расходы на финансирование оккупированных регионов Украины.

"Итак, полный военный безопасный и гражданский бюджет России может достигать 20 трлн рублей, то есть превышать 50% доходов федерального бюджета России. Такие чрезмерные расходы и стали причиной повышения налогов в России, кредитных ставок и реального обнищания населения", – отметил эксперт.

