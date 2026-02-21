logo_ukra

Світоліна зворушила написом після перемоги в Дубаї: що написала про Україну
Світоліна зворушила написом після перемоги в Дубаї: що написала про Україну

Після перемоги у півфіналі турніру WTA 1000 в Дубаї Еліна Світоліна залишила на камері напис «Борись, як Україна» та присвятила виступ своїй країні

21 лютого 2026, 02:02
Автор:
Ткачова Марія

Українська тенісистка Еліна Світоліна після перемоги у півфіналі турніру WTA 1000 у Дубаї написала на об’єктиві камери: "Борись, як Україна".

Світоліна зворушила написом після перемоги в Дубаї: що написала про Україну

Світоліна: «Борись, як Україна»

Після матчу спортсменка пояснила свій жест. За її словами, коли стає важко і емоції беруть гору, вона згадує, через які випробування проходить Україна.

"Коли мені тяжко, коли я поступаюся в рахунку і накривають емоції, я намагаюся тримати в голові, через які складні часи проходить Україна. Я дуже щаслива і вдячна за можливість бути тут, виступати й представляти Україну. І стараюся робити це гідно. Слава Україні!" — цитує тенісистку видання "Великий теніс України".

У фіналі турніру Світоліна зіграє проти американки Джессіки Пегули. Початок матчу запланований приблизно на 17:00 за київським часом.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Еліна Світоліна продовжує успішний виступ на Australian Open 2026 і виходить до чвертьфіналу турніру. В матчі 1/8 фіналу українка у двох сетах обіграла російську тенісистку Мірру Андреєву — 6:2, 6:4. Поєдинок тривав 1 годину 24 хвилини й пройшов під повним контролем Світоліної.
У цій зустрічі українка виконала чотири ейси та допустила лише одну подвійну помилку, продемонструвавши стабільну гру як на подачі, так і на прийомі. Перемога над Андреєвою стала вже другою поспіль над представницею РФ для Світоліної на цьому турнірі. У третьому колі вона вибила з сітки іншу "нейтральну" спортсменку — Діану Шнайдер. Таким чином, Світоліна залишається єдиною українською тенісисткою, яка продовжує боротьбу в одиночному розряді Australian Open 2026. Загалом у турнірі стартували шість українок, однак Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова та Ангеліна Калініна завершили виступи ще на стартовій стадії.



Джерело: https://gordonua.com/news/sport/boris-kak-ukraina-svitolina-vyshla-v-final-turnira-wta-1000-v-dubae-i-ostavila-trohatelnoe-poslanie-1774513.html
