Світоліна зворушила написом після перемоги в Дубаї: що написала про Україну

Українська тенісистка Еліна Світоліна після перемоги у півфіналі турніру WTA 1000 у Дубаї написала на об’єктиві камери: "Борись, як Україна".

Після матчу спортсменка пояснила свій жест. За її словами, коли стає важко і емоції беруть гору, вона згадує, через які випробування проходить Україна.

"Коли мені тяжко, коли я поступаюся в рахунку і накривають емоції, я намагаюся тримати в голові, через які складні часи проходить Україна. Я дуже щаслива і вдячна за можливість бути тут, виступати й представляти Україну. І стараюся робити це гідно. Слава Україні!" — цитує тенісистку видання "Великий теніс України".

У фіналі турніру Світоліна зіграє проти американки Джессіки Пегули. Початок матчу запланований приблизно на 17:00 за київським часом.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Еліна Світоліна продовжує успішний виступ на Australian Open 2026 і виходить до чвертьфіналу турніру. В матчі 1/8 фіналу українка у двох сетах обіграла російську тенісистку Мірру Андреєву — 6:2, 6:4. Поєдинок тривав 1 годину 24 хвилини й пройшов під повним контролем Світоліної.

У цій зустрічі українка виконала чотири ейси та допустила лише одну подвійну помилку, продемонструвавши стабільну гру як на подачі, так і на прийомі. Перемога над Андреєвою стала вже другою поспіль над представницею РФ для Світоліної на цьому турнірі. У третьому колі вона вибила з сітки іншу "нейтральну" спортсменку — Діану Шнайдер. Таким чином, Світоліна залишається єдиною українською тенісисткою, яка продовжує боротьбу в одиночному розряді Australian Open 2026. Загалом у турнірі стартували шість українок, однак Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова та Ангеліна Калініна завершили виступи ще на стартовій стадії.

