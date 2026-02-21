Свитолина тронула надписью после победы в Дубае: что написала об Украине

Украинская теннисистка Элина Свитолина после победы в полуфинале турнира WTA 1000 в Дубае написала на объективе камеры: "Борись, как Украина".

Свитолина: «Борись, как Украина»

После матча спортсменка объяснила свой жест. По ее словам, когда становится тяжело и эмоции одерживают верх, она вспоминает, через какие испытания проходит Украина.

"Когда мне тяжело, когда я уступаю в счете и накрываю эмоции, я пытаюсь держать в голове, через какие сложные времена проходит Украина. Я очень счастлива и благодарна за возможность быть здесь, выступать и представлять Украину. И стараюсь делать это достойно. Слава Украине!" — цитирует теннисистку "Большой теннис Украины".

В финале турнира Свитолина сыграет против американки Джессики Пегулы. Начало матча запланировано примерно на 17:00 по киевскому времени.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Элина Свитолина продолжает успешное выступление на Australian Open 2026 и выходит в четвертьфинал турнира. В матче 1/8 финала украинка в двух сетах обыграла российскую теннисистку Мирру Андрееву — 6:2, 6:4. Поединок длился 1 час 24 минуты и прошел под полным контролем Светолиной.

В этой встрече украинка выполнила четыре эйса и допустила только одну двойную ошибку, продемонстрировав стабильную игру как на подаче, так и на приеме. Победа над Андреевой стала уже второй подряд над представительницей РФ Светолиной на этом турнире. В третьем круге она выбила из сетки другую "нейтральную" спортсменку — Диану Шнайдер. Таким образом, Свитолина остается единственной украинской теннисисткой, которая продолжает борьбу в одиночном разряде Australian Open 2026. Всего в турнире стартовали шесть украинок, однако Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева, Александра Олийникова и Ангелина Калинина завершили выступления еще.

