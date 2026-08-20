Світ після диктатора: який сценарій розвитку війни в Україні у разі смерті Путіна

Що станеться з російською агресією, якщо головний архітектор цієї війни раптово зникне з політичної карти світу? Чи зупиняться бойові дії автоматично, і яка доля чекає на корупційну вертикаль Кремля без свого одноосібного лідера?

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Журналісти порталу "Коментарі" звернулися до провідних систем штучного інтелекту — ChatGPT та Gemini — із завданням змоделювати політичний та військовий сценарій на випадок смерті Володимира Путіна. Спираючись на масиви аналітичних даних, експертні оцінки та історію транзиту влади в диктаторських режимах, дві незалежні ШІ-платформи сформували спільний прогноз.

Штучний інтелект чітко визначив, які внутрішні кланові війни спалахнуть у Москві, як втрата координації вплине на стійкість російського фронту в Україні та перед якою масштабною дилемою опиняться Вашингтон і Пекін. Детальний аналіз та сценарії глобального перезавантаження читайте в нашому матеріалі.

Gemini від Google :

Раптова або очікувана смерть Владіміра Путіна — це не просто зміна лідера в Кремлі, а точка геополітичного зламу, яка запустить лавиноподібні процеси всередині РФ та кардинально переформатує міжнародні відносини. Російська вертикаль влади є глибоко персоналізованою, тому зникнення ключового елемента зруйнує баланс сил.

Внутрішній хаос в РФ: боротьба за престол

Смерть Путіна миттєво запустить приховану громадянську війну всередині російських еліт. Відповідно до конституції РФ, обов'язки президента перейдуть до прем'єр-міністра, проте реальна влада опиниться в руках конгломерату силовиків (ФСБ, Радбез) та військово-промислових кланів. Жоден із потенційних наступників не володітиме путінською легітимністю. Режиму доведеться витрачати колосальні ресурси на внутрішні розбірки, придушення регіональних сепаратистських рухів та боротьбу за фінансові потоки. Це неминуче послабить центральний контроль над армією та економікою.

Вплив на війну в Україні: вікно можливостей

Для України ухід Путіна стане стратегічним вікном можливостей, але не гарантією швидкого миру. Внутрішня дестабілізація в Москві призведе до:

Кризи управління військами: Російський фронт тримається на політичній волі однієї людини. Втрата координації між Кремлем і генералітетом викликає деморалізацію окупаційних військ, дезорганізацію логістики та зниження інтенсивності наступальних дій.

Російський фронт тримається на політичній волі однієї людини. Втрата координації між Кремлем і генералітетом викликає деморалізацію окупаційних військ, дезорганізацію логістики та зниження інтенсивності наступальних дій. Пошуку виходу з ізоляції: Нова російська верхівка, щоб утримати владу, буде змушена шукати шляхи зняття жорстких санкцій. Вони спробують запропонувати Заходу "заморожування" конфлікту або дипломатичний компроміс, позиціонуючи війну як "помилку особисто Путіна".

Україна та її союзники отримають шанс перехопити ініціативу на полі бою та зафіксувати умови миру з позиції сили, вимагаючи повної деокупації та репарацій.

Трансформація світового порядку

На глобальній арені смерть російського диктатора перезавантажить геополітичні союзи:

Альянс із КНДР та Іраном втратить свою монолітність, адже він будувався на особистих домовленостях і спільній антизахідній параної.

втратить свою монолітність, адже він будувався на особистих домовленостях і спільній антизахідній параної. Китай опиниться в ситуації, коли його "безмежний партнер" стає непередбачуваним хаосом із ядерною зброєю. Пекін спробує взяти під повний контроль транзит влади в РФ, щоб не допустити приходу до влади прозахідних лібералів, перетворюючи Росію на свого абсолютного васала.

опиниться в ситуації, коли його "безмежний партнер" стає непередбачуваним хаосом із ядерною зброєю. Пекін спробує взяти під повний контроль транзит влади в РФ, щоб не допустити приходу до влади прозахідних лібералів, перетворюючи Росію на свого абсолютного васала. Захід постане перед дилемою: з одного боку — шанс на перезавантаження відносин із Москвою та стабілізацію безпеки в Європі, з іншого — панічний страх перед неконтрольованим розпадом РФ та потраплянням ядерного арсеналу до рук радикальних угруповань.

Головний підсумок: Смерть Путіна не припинить війну автоматично за один день, але вона знищить ідеологічний фундамент російської агресії. Це запустить незворотну трансформацію РФ, яка дасть Україні історичний шанс на перемогу, а світовій системі безпеки — можливість вийти з глухого кута глобальної ескалації.

Chat GPT від Open AI :

Смерть Володимира Путіна могла б стати однією з найважливіших геополітичних подій XXI століття. Однак очікувати, що з його смертю автоматично завершиться російсько-українська війна, було б помилкою.

Путін персоналізував російську систему влади, але за роки його правління війна стала не лише його особистим проєктом, а й частиною інтересів значної частини військово-політичної еліти. Найнебезпечнішим періодом може стати перехід влади.

Формально російська держава має механізми тимчасового управління, але реальна боротьба точитиметься не за посаду президента, а за контроль над силовими структурами, фінансовими потоками та ядерним арсеналом.

За відсутності очевидного й легітимного наступника Кремль може увійти у фазу внутрішньої конкуренції між різними угрупованнями. Саме в такі моменти авторитарні системи є найбільш непередбачуваними.

Дослідники неодноразово вказували, що зміна влади в Росії, найімовірніше, буде процесом "згори вниз", пов’язаним із боротьбою еліт, а не масовою демократичною революцією. Для України можливі щонайменше два сценарії.

Перший — нове керівництво спробує швидко заморозити або завершити війну, щоб стабілізувати ситуацію всередині країни, послабити санкційний тиск і отримати можливість домовлятися із Заходом.

Другий — навпаки, боротьба за владу змусить потенційних наступників демонструвати ще більшу жорсткість, а війна стане інструментом легітимації нового режиму. У такому випадку короткостроково ескалація може навіть посилитися.

Для світового порядку смерть Путіна означала б кризу всієї конструкції, яка сформувалася навколо персонального правління. Росія могла б стати менш передбачуваною, але водночас менш здатною проводити агресивну зовнішню політику. Особливо гострим стане питання відносин Москви з Китаєм, КНДР та іншими державами, які нині будують політику, виходячи зі стабільності путінського режиму.

Водночас Захід отримає шанс не просто реагувати на дії Кремля, а впливати на формування нової архітектури безпеки в Європі. Головний висновок полягає в тому, що смерть Путіна не гарантуватиме миру, але майже напевно відкриє "вікно можливостей". Саме тоді результат залежатиме не лише від того, хто прийде до влади в Росії, а й від готовності України та її партнерів використати момент стратегічної слабкості й невизначеності Кремля.

Після Путіна Росія може стати як більш небезпечною в короткій перспективі, так і значно слабшою в довгостроковій. Саме цей перехідний період може визначити не лише завершення війни, а й майбутній баланс сил у світі.