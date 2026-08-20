Мир после диктатора: какой сценарий развития войны в Украине в случае смерти Путина

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Недилько Ксения
Что произойдет с российской агрессией, если главный архитектор этой войны внезапно исчезнет с политической карты мира? Остановятся ли боевые действия автоматически, и какая судьба ждет коррупционную вертикаль Кремля без своего единоличного лидера?
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Журналисты портала "Комментарии" обратились к ведущим системам искусственного интеллекта — ChatGPT и Gemini — с задачей смоделировать политический и военный сценарий на случай смерти Владимира Путина. Опираясь на массивы аналитических данных, экспертные оценки и историю транзита власти в диктаторских режимах, две независимые ИИ-платформы сформировали общий прогноз.
Искусственный интеллект ясно определил, какие внутренние клановые войны вспыхнут в Москве, как потеря координации повлияет на устойчивость российского фронта в Украине и перед какой масштабной дилеммой окажутся Вашингтон и Пекин. Подробный анализ и сценарии глобальной перезагрузки читайте в нашем материале.
Внезапная или ожидаемая смерть Владимира Путина – это не просто смена лидера в Кремле, а точка геополитического излома, которая запустит лавинообразные процессы внутри РФ и кардинально переформатирует международные отношения. Российская вертикаль власти глубоко персонализирована, поэтому исчезновение ключевого элемента разрушит баланс сил.
Внутренний хаос в РФ: борьба за престол
Смерть Путина мгновенно запустит скрытую гражданскую войну внутри русских элит. Согласно конституции РФ, обязанности президента перейдут к премьер-министру, однако реальная власть окажется в руках конгломерата силовиков (ФСБ, Совбез) и военно-промышленных кланов. Ни один из потенциальных преемников не будет обладать путинской легитимностью. Режиму придется тратить колоссальные ресурсы на внутренние разборки, подавление региональных сепаратистских движений и борьбу за финансовые потоки. Это неизбежно ослабит центральный контроль над армией и экономикой.
Влияние на войну в Украине: окно возможностей
Для Украины уход Путина станет стратегическим окном возможностей, но не гарантией быстрого мира. Внутренняя дестабилизация в Москве приведет к:
Украина и ее союзники получат шанс перехватить инициативу на поле боя и зафиксировать условия мира с позиции силы, требуя полной деоккупации и репараций.
Трансформация мирового порядка
На глобальной арене смерть российского диктатора перезагрузит геополитические союзы:
Главный итог: Смерть Путина не прекратит войну автоматически за один день, но уничтожит идеологический фундамент российской агрессии. Это запустит необратимую трансформацию РФ, которая даст Украине исторический шанс на победу, а мировой системе безопасности возможность выйти из тупика глобальной эскалации.
Смерть Владимира Путина могла бы стать одним из важнейших геополитических событий XXI века. Однако ожидать, что с его смертью автоматически завершится российско-украинская война, было бы ошибкой.
Путин персонализировал российскую систему власти, но за годы его правления война стала не только его личным проектом, но и частью интересов большого числа военно-политической элиты. Самым опасным периодом может стать переход власти.
Формально у российского государства механизмы временного управления, но реальная борьба будет идти не за пост президента, а за контроль над силовыми структурами, финансовыми потоками и ядерным арсеналом.
При отсутствии очевидного и легитимного преемника Кремль может войти в фазу внутренней конкуренции между разными группировками. Именно в такие моменты авторитарные системы наиболее непредсказуемы.
Исследователи неоднократно указывали, что смена власти в России, скорее всего, будет процессом сверху вниз, связанным с борьбой элит, а не массовой демократической революцией. Для Украины возможны по меньшей мере два сценария .
Первое — новое руководство попытается быстро заморозить или завершить войну, чтобы стабилизировать ситуацию внутри страны, ослабить санкционное давление и получить возможность договариваться с Западом.
Второе — наоборот, борьба за власть заставит потенциальных преемников демонстрировать еще большую жесткость, а война станет инструментом легитимации нового режима. В таком случае краткосрочно эскалация может даже усилиться.
Для мирового порядка смерть Путина означала бы кризис всей конструкции, сформировавшейся вокруг персонального правления. Россия могла бы стать менее предсказуемой, но в то же время менее способной проводить агрессивную внешнюю политику. Особенно острым станет вопрос отношений Москвы с Китаем, КНДР и другими строящими политику государствами, исходя из стабильности путинского режима.
В то же время, Запад получит шанс не просто реагировать на действия Кремля, а влиять на формирование новой архитектуры безопасности в Европе. Главный вывод состоит в том, что смерть Путина не будет гарантировать миру, но почти наверняка откроет "окно возможностей". Именно тогда результат будет зависеть не только от того, кто придет к власти в России, но и готовности Украины и ее партнеров использовать момент стратегической слабости и неопределенности Кремля.
После Путина Россия может стать как опаснее в короткой перспективе, так и значительно слабее в долгосрочной. Именно этот переходный период может определить не только завершение войны, но и баланс сил в мире.