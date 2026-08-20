Мир после диктатора: какой сценарий развития войны в Украине в случае смерти Путина

Что произойдет с российской агрессией, если главный архитектор этой войны внезапно исчезнет с политической карты мира? Остановятся ли боевые действия автоматически, и какая судьба ждет коррупционную вертикаль Кремля без своего единоличного лидера?

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Журналисты портала "Комментарии" обратились к ведущим системам искусственного интеллекта — ChatGPT и Gemini — с задачей смоделировать политический и военный сценарий на случай смерти Владимира Путина. Опираясь на массивы аналитических данных, экспертные оценки и историю транзита власти в диктаторских режимах, две независимые ИИ-платформы сформировали общий прогноз.

Искусственный интеллект ясно определил, какие внутренние клановые войны вспыхнут в Москве, как потеря координации повлияет на устойчивость российского фронта в Украине и перед какой масштабной дилеммой окажутся Вашингтон и Пекин. Подробный анализ и сценарии глобальной перезагрузки читайте в нашем материале.

Gemini от Google :

Внезапная или ожидаемая смерть Владимира Путина – это не просто смена лидера в Кремле, а точка геополитического излома, которая запустит лавинообразные процессы внутри РФ и кардинально переформатирует международные отношения. Российская вертикаль власти глубоко персонализирована, поэтому исчезновение ключевого элемента разрушит баланс сил.

Внутренний хаос в РФ: борьба за престол

Смерть Путина мгновенно запустит скрытую гражданскую войну внутри русских элит. Согласно конституции РФ, обязанности президента перейдут к премьер-министру, однако реальная власть окажется в руках конгломерата силовиков (ФСБ, Совбез) и военно-промышленных кланов. Ни один из потенциальных преемников не будет обладать путинской легитимностью. Режиму придется тратить колоссальные ресурсы на внутренние разборки, подавление региональных сепаратистских движений и борьбу за финансовые потоки. Это неизбежно ослабит центральный контроль над армией и экономикой.

Влияние на войну в Украине: окно возможностей

Для Украины уход Путина станет стратегическим окном возможностей, но не гарантией быстрого мира. Внутренняя дестабилизация в Москве приведет к:

Кризисы управления войсками: русский фронт держится на политической воле одного человека. Утрата координации между Кремлем и генералитетом вызывает деморализацию оккупационных войск, дезорганизацию логистики и снижение интенсивности наступательных действий.

русский фронт держится на политической воле одного человека. Утрата координации между Кремлем и генералитетом вызывает деморализацию оккупационных войск, дезорганизацию логистики и снижение интенсивности наступательных действий. Поиск выхода из изоляции: Новая российская верхушка, чтобы удержать власть, будет вынуждена искать пути снятия жестких санкций. Они попытаются предложить Западу "замораживание" конфликта или дипломатический компромисс, позиционируя войну как "ошибку лично Путина".

Украина и ее союзники получат шанс перехватить инициативу на поле боя и зафиксировать условия мира с позиции силы, требуя полной деоккупации и репараций.

Трансформация мирового порядка

На глобальной арене смерть российского диктатора перезагрузит геополитические союзы:

Альянс с КНДР и Ираном потеряет свою монолитность, ведь он строился на личных договоренностях и совместной антизападной паранойе.

потеряет свою монолитность, ведь он строился на личных договоренностях и совместной антизападной паранойе. Китай окажется в ситуации, когда его безграничный партнер становится непредсказуемым хаосом с ядерным оружием. Пекин попытается взять под полный контроль транзит власти в РФ, чтобы не допустить прихода к власти прозападных либералов, превращая Россию в своего абсолютного вассала.

окажется в ситуации, когда его безграничный партнер становится непредсказуемым хаосом с ядерным оружием. Пекин попытается взять под полный контроль транзит власти в РФ, чтобы не допустить прихода к власти прозападных либералов, превращая Россию в своего абсолютного вассала. Запад предстанет перед дилеммой: с одной стороны шанс на перезагрузку отношений с Москвой и стабилизацию безопасности в Европе, с другой панический страх перед неконтролируемым распадом РФ и попаданием ядерного арсенала в руки радикальных группировок.

Главный итог: Смерть Путина не прекратит войну автоматически за один день, но уничтожит идеологический фундамент российской агрессии. Это запустит необратимую трансформацию РФ, которая даст Украине исторический шанс на победу, а мировой системе безопасности возможность выйти из тупика глобальной эскалации.

Chat GPT от Open AI :

Смерть Владимира Путина могла бы стать одним из важнейших геополитических событий XXI века. Однако ожидать, что с его смертью автоматически завершится российско-украинская война, было бы ошибкой.

Путин персонализировал российскую систему власти, но за годы его правления война стала не только его личным проектом, но и частью интересов большого числа военно-политической элиты. Самым опасным периодом может стать переход власти.

Формально у российского государства механизмы временного управления, но реальная борьба будет идти не за пост президента, а за контроль над силовыми структурами, финансовыми потоками и ядерным арсеналом.

При отсутствии очевидного и легитимного преемника Кремль может войти в фазу внутренней конкуренции между разными группировками. Именно в такие моменты авторитарные системы наиболее непредсказуемы.

Исследователи неоднократно указывали, что смена власти в России, скорее всего, будет процессом сверху вниз, связанным с борьбой элит, а не массовой демократической революцией. Для Украины возможны по меньшей мере два сценария .

Первое — новое руководство попытается быстро заморозить или завершить войну, чтобы стабилизировать ситуацию внутри страны, ослабить санкционное давление и получить возможность договариваться с Западом.

Второе — наоборот, борьба за власть заставит потенциальных преемников демонстрировать еще большую жесткость, а война станет инструментом легитимации нового режима. В таком случае краткосрочно эскалация может даже усилиться.

Для мирового порядка смерть Путина означала бы кризис всей конструкции, сформировавшейся вокруг персонального правления. Россия могла бы стать менее предсказуемой, но в то же время менее способной проводить агрессивную внешнюю политику. Особенно острым станет вопрос отношений Москвы с Китаем, КНДР и другими строящими политику государствами, исходя из стабильности путинского режима.

В то же время, Запад получит шанс не просто реагировать на действия Кремля, а влиять на формирование новой архитектуры безопасности в Европе. Главный вывод состоит в том, что смерть Путина не будет гарантировать миру, но почти наверняка откроет "окно возможностей". Именно тогда результат будет зависеть не только от того, кто придет к власти в России, но и готовности Украины и ее партнеров использовать момент стратегической слабости и неопределенности Кремля.

После Путина Россия может стать как опаснее в короткой перспективе, так и значительно слабее в долгосрочной. Именно этот переходный период может определить не только завершение войны, но и баланс сил в мире.