Супутникові знімки Maxar зафіксували будівництво секретних об'єктів РФ на території Донецького аеропорту

Територія колишнього Донецького міжнародного аеропорту (ДАП) перетворюється на укріплений логістичний вузол російських загарбників. Нові супутникові знімки від компанії Maxar зафіксували активні будівельні роботи, спрямовані на створення захищених сховищ для ударних БпЛА типу "Шахед".

Будівництво у Донецькому аеропорту. Фото: Maxar від “Мілітарного”

Аналіз кадрів, датованих 14 березня 2026 року, свідчить про системне зведення спеціальних споруд.

"На кадрах... можна нарахувати щонайменше 8 гаражів. Крім цього, видно вириті траншеї й будівельну техніку", — повідомляє профільне видання "Мілітарний".

Окрім восьми ідентифікованих об’єктів, на летовищі помічено й інші будівельні майданчики. Проте, як зазначають розслідувачі, через особливості зйомки та стан об'єктів "порахувати їх неможливо".

Такі дії окупаційних військ вказують на спробу убезпечити свої запаси дронів-камікадзе від ударів ЗСУ, використовуючи бетонні залишки інфраструктури аеропорту як фундамент для нових капонірів та ангарів. Масштабні земляні роботи та наявність важкої техніки підтверджують, що агресор планує довгострокове використання цієї локації як плацдарму для повітряних атак.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські медіа поширюють інформацію про те, що країни Балтії нібито офіційно дозволили Україні використовувати свій повітряний простір для проведення атак по об’єктах на північному заході РФ. Згідно з повідомленнями каналу Mash, раніше такі польоти нібито дозволялися лише негласно, проте тепер "влада Литви, Латвії та Естонії офіційно відкрила своє повітряне право українським БпЛА — для атак по Петербургу, Ленобласті та північному заходу Росії".