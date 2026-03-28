Спутниковые снимки Maxar зафиксировали строительство секретных объектов РФ на территории Донецкого аэропорта

Территория бывшего Донецкого международного аэропорта (ДАП) превращается в укрепленный логистический узел российских захватчиков. Новые спутниковые снимки от компании Maxar зафиксировали активные строительные работы, направленные на создание защищенных хранилищ ударных БпЛА типа "Шахед".

Строительство в Донецком аэропорту. Фото: Maxar от “Мілітарного”

Анализ кадров, датированных 14 марта 2026 года, свидетельствует о системном возведении специальных сооружений.

"На кадрах... можно насчитать не менее 8 гаражей. Кроме этого, видны вырытые траншеи и строительная техника", — сообщает профильное издание "Милитарный".

Кроме восьми идентифицированных объектов, на аэродроме замечены и другие строительные площадки. Однако, как отмечают расследователи, из-за особенностей съемки и состояния объектов "посчитать их невозможно".

Такие действия оккупационных войск указывают на попытку обезопасить свои запасы дронов-камикадзе от ударов ВСУ, используя бетонные остатки инфраструктуры аэропорта в качестве фундамента для новых капониров и ангаров. Масштабные земляные работы и наличие тяжелой техники подтверждают, что агрессор планирует долгосрочное использование этой локации в качестве плацдарма для воздушных атак.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские медиа распространяют информацию о том, что страны Балтии якобы официально разрешили Украине использовать свое воздушное пространство для проведения атак по объектам на северо-западе РФ. Согласно сообщениям канала Mash, ранее такие полеты якобы разрешались лишь негласно, однако теперь "власти Литвы, Латвии и Эстонии официально открыли свое воздушное право украинским БПЛА — для атак по Петербургу, Ленобласти и северо-западу России".