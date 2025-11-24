"Суперсила" Зеленського себе вичерпує: на Заході шокували прогнозом для України

"Мирний план" США став одним із найсерйозніших випробувань для політичних здібностей Володимира Зеленського. Як відзначає The New York Times, аналітики наголошують, що за майже чотири роки війни український президент часто оперував зі слабкої позиції, проте йому вдавалося ефективно вирішувати проблеми.

Фото: з відкритих джерел

"Коли Зеленського заганяють у кут, він схильний переходити в наступ", – заявив Віктор Шлінчак, керівник аналітичної групи Інституту світової політики.

Зеленський проявив себе як майстер політичної стратегії у вирі війни. Наприклад, він зміг уникнути катастрофічного дефіциту боєприпасів, організувавши виробництво безпілотників в Україні. Крім того, він відновив підтримку США в ті моменти, коли вона слабшала, звертаючись до законодавців з емоційними та наполегливими закликами, пише видання.

"На думку експертів, це частково результат вмілого інформаційного подання. Цього року він доповнив це стратегією звернення до європейських союзників щоразу, коли на нього тиснула адміністрація Трампа", – зазначає NYT.

Саме так Зеленський діяв у серії телефонних переговорів на вихідних щодо 28-пунктного мирного плану США. Результатом стала спільна заява країн ЄС, а також Великої Британії, Канади та Японії, які вимагали змінити найбільш спірні пункти пропозиції, включно з насильницькою зміною кордонів і скороченням чисельності ЗСУ.

"Я не бачила нікого ефективнішого за нього в отриманні від Європи того, що я ніколи не вважала можливим", – підкреслила Катаріна Матернова, посол ЄС в Україні.

За її словами, комунікації є суперсилою Зеленського, що дозволяє йому забезпечувати фінансову, військову та дипломатичну підтримку.

Незважаючи на серйозність американської пропозиції, вона ненавмисно підсилила внутрішні позиції Зеленського.

"План із 28 пунктів відвернув увагу від корупційного скандалу, який загрожував паралізувати його уряд, і дозволив Зеленському знову зіграти свою найуспішнішу роль: роль головного миротворця", – пише NYT.

Український президент зміг об’єднати як європейських союзників, так і українців, чия підтримка раніше знижувалася.

"Він представив пропозицію як суворий вибір між відмовою від американської допомоги та втратою 'гідності' України через умови Росії. Він підготував українців до можливих поступок, одночасно дистанціювавшись від плану та підкреслив американський тиск", – додає NYT.

За словами Шлінчака, українці, ймовірно, підтримають Зеленського на переговорах, оскільки він є єдиним офіційним представником України, який відображає переконання більшості про неможливість підписання капітуляції, запропонованої Росією.

Як вже писали "Коментарі", перетворити "мирний план" США на документ, який був би більш прийнятним для України та її європейських партнерів, стане серйозним дипломатичним викликом.