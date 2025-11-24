"Суперсила" Зеленского себя исчерпывает: на Западе шокировали прогноз для Украины

"Мирный план" США стал одним из самых серьезных испытаний для политических способностей Владимира Зеленского. Как отмечает The New York Times, аналитики отмечают, что почти четыре года войны украинский президент часто оперировал со слабой позиции, однако ему удавалось эффективно решать проблемы.

Фото: из открытых источников

"Когда Зеленского загоняют в угол, он склонен переходить в наступление", – заявил Виктор Шлинчак, руководитель аналитической группы Института мировой политики.

Зеленский проявил себя как мастер политической стратегии в омуте войны. К примеру, он смог избежать катастрофического дефицита боеприпасов, организовав производство беспилотников в Украине. Кроме того, он возобновил поддержку США в те моменты, когда она ослабевала, обращаясь к законодателям с эмоциональными и упорными призывами, пишет издание.

"По мнению экспертов, это отчасти результат умелого информационного представления. В этом году он дополнил это стратегией обращения к европейским союзникам всякий раз, когда на него давила администрация Трампа", – отмечает NYT.

Именно так Зеленский действовал в серии телефонных переговоров на выходных по 28-пунктному мирному плану США. Результатом стало совместное заявление стран ЕС, а также Великобритании, Канады и Японии, требовавших изменить наиболее спорные пункты предложения, включая насильственное изменение границ и сокращение численности ВСУ.

"Я не видела никого эффективнее его в получении от Европы того, что я никогда не считала возможным", – подчеркнула Катарина Матернова, посол ЕС в Украине.

По ее словам, коммуникации являются суперсилой Зеленского, что позволяет обеспечивать финансовую, военную и дипломатическую поддержку.

Несмотря на серьезность американского предложения, она нечаянно усилила внутренние позиции Зеленского.

"План из 28 пунктов отвлек внимание от коррупционного скандала, который угрожал парализовать его правительство, и позволил Зеленскому снова сыграть свою самую успешную роль: роль главного миротворца", – пишет NYT.

Украинский президент смог объединить как европейских союзников, так и украинцев, чья поддержка раньше снижалась.

"Он представил предложение как строгий выбор между отказом от американской помощи и утратой 'достоинства' Украины из-за условий России. Он подготовил украинцев к возможным уступкам, одновременно дистанцировавшись от плана и подчеркнул американское давление", – добавляет NYT.

По словам Шлинчака, украинцы, вероятно, поддержат Зеленского на переговорах, поскольку он является единственным официальным представителем Украины, отражающим убеждение большинства о невозможности подписания капитуляции, предложенного Россией.

Как уже писали "Комментарии", превратить "мирный план" США в документ, который был бы более приемлем для Украины и ее европейских партнеров, станет серьезным дипломатическим вызовом.