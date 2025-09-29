logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією "Сумнівів не залишилося": у Німеччині пообіцяли великі проблеми Путіну через Україну
"Сумнівів не залишилося": у Німеччині пообіцяли великі проблеми Путіну через Україну

Пісторіус зазначив, що розраховувати на мирні перемовини з Росією поки що марно, оскільки дипломатичні зусилля не дають відчутних результатів.

29 вересня 2025, 14:45
Автор:
Клименко Елена

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловив переконання, що російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у припиненні війни проти України. За його словами, ключовим завданням Європи сьогодні є підтримка обороноздатності української держави. Про це повідомляє британське видання The Guardian.

"Сумнівів не залишилося": у Німеччині пообіцяли великі проблеми Путіну через Україну

Пісторіус зазначив, що сподівання на дипломатичне вирішення конфлікту залишаються далекими від реальності, адже всі спроби домовитися не принесли відчутних результатів.

"Все це не залишає сумнівів у тому, що Володимир Путін не хоче припинення вогню і не зацікавлений у мирі для України", — заявив міністр. 

Він підкреслив, що нинішній фокус повинен бути зосереджений на практичній підтримці України — насамперед через посилення її оборонних спроможностей.

"Сьогодні передусім потрібно збільшити потенціал України та забезпечити її здатність до захисту. Лише сильна Україна зможе стати стороною діалогу, що приведе до довгострокового миру. Це наш прямий обов’язок як європейців. Це виклик, який стоїть перед нашим поколінням", — наголосив Пісторіус. 

Окрім того, глава німецького оборонного відомства підкреслив, що Європа має брати на себе більше відповідальності за власну безпеку. Він закликав до зміцнення оборонного потенціалу Європи в межах Північноатлантичного альянсу.

"Ми маємо і будемо активніше діяти для забезпечення безпеки нашого континенту. НАТО повинно стати більш європейським за змістом, аби зберегти свою трансатлантичну основу. Це критично важливо для цілісності, свободи та миру в Європі", — додав міністр. 

Як вже писали "Коментарі", у Москві заявили, що уважно стежать за заявами американських чиновників щодо ймовірного постачання Україні крилатих ракет Tomahawk. Як зазначив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, Кремль "аналізує всі сигнали, що надходять з Вашингтона".



