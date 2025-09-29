"Сомнений не осталось": в Германии пообещали большие проблемы Путину из-за Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус убежден, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в прекращении войны против Украины. По его словам, ключевой задачей Европы сегодня является поддержка обороноспособности украинского государства. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Фото: из открытых источников

Писториус отметил, что надежды на дипломатическое разрешение конфликта остаются далекими от реальности, ведь все попытки договориться не принесли ощутимых результатов.

"Все это не оставляет сомнений в том, что Владимир Путин не хочет прекращения огня и не заинтересован в мире для Украины", — заявил министр.

Он подчеркнул, что нынешний фокус должен быть сосредоточен на практической поддержке Украины — в первую очередь, из-за усиления ее оборонных способностей.

"Сегодня, прежде всего, нужно увеличить потенциал Украины и обеспечить ее способность к защите. Только сильная Украина сможет стать стороной диалога, что приведет к долгосрочному миру. Это наша прямая обязанность как европейцев. Это вызов, который стоит перед нашим поколением", — подчеркнул Писториус.

Кроме того, глава германского оборонного ведомства подчеркнул, что Европа должна брать на себя больше ответственности за собственную безопасность. Он призвал к укреплению оборонного потенциала Европы в рамках Североатлантического альянса.

"Мы должны и будем активнее действовать для обеспечения безопасности нашего континента. НАТО должно стать более европейским по содержанию, чтобы сохранить свою трансатлантическую основу. Это критически важно для целостности, свободы и мира в Европе", — добавил министр.

Как уже писали "Комментарии", в Москве заявили, что внимательно следят за заявлениями американских чиновников по поводу вероятной поставки Украине крылатых ракет Tomahawk. Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Кремль "анализирует все поступающие из Вашингтона сигналы".