Сума вражає: у НАТО оголосили дату, коли Україна отримає зброю через PURL

Україна отримає озброєння зі складів США на суму приблизно 5 мільярдів доларів за програмою PURL. Це станеться до кінця 2025 року. Про це в інтерв'ю "Супільному" заявила заступник Генерального секретаря НАТО Радміла Шекерінська.

За її словами, саме механізм PURL зараз закриває найнагальніші потреби України.

"Левова частка засобів протиповітряної оборони надходить в Україну саме через PURL – це буквально різниця між життям та смертю", — наголосила Шекерінська.

Вона також повідомила, що логістика поставок працює цілодобово через хаби у Польщі та Румунії. Фінансування пакетів забезпечують європейські союзники та Канада, а нещодавно до ініціативи приєдналися Австралія та Нова Зеландія.

Шекеринська додала, що попри масштабну допомогу Україні все ще "потрібно більше ППО", а оборонна промисловість країн НАТО нарощує виробництво, щоб покрити цей дефіцит.

Варто зазначити, 14 липня 2025 року США та НАТО запустили програму Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), яка передбачає постачання американської зброї в Україну за рахунок європейських країн. Київ може отримати системи ППО, ракети та боєприпаси.

