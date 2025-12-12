Сумма впечатляет: в НАТО огласили дату, когда Украина получит оружие через PURL

Украина получит вооружение со складов США на сумму приблизительно 5 миллиардов долларов по программе PURL. Это произойдет до конца 2025 года. Об этом в интервью "Суспильному" заявила заместитель Генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская.

По ее словам, именно механизм PURL сейчас закрывает самые насущные потребности Украины.

"Львиная доля средств противовоздушной обороны поступает в Украину именно через PURL – это буквально разница между жизнью и смертью", — подчеркнула Шекеринская.

Она также сообщила, что логистика поставок работает круглосуточно через хабы в Польше и Румынии. Финансирование пакетов обеспечивают европейские союзники и Канада, а недавно к инициативе присоединились Австралия и Новая Зеландия.

Шекеринская добавила, что несмотря на масштабную помощь, Украине все еще "нужно больше ПВО", а оборонная промышленность стран НАТО наращивает производство, чтобы покрыть этот дефицит.

Стоит отметить, 14 июля 2025 года США и НАТО запустили программу Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающую поставки американского оружия в Украину за счет европейских стран. Киев может получить системы ПВО, ракеты и боеприпасы.

