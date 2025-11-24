Суховантаж Severodvinsk із викраденою пшеницею покинув Севастополь і рухається на Близький Схід

Російські окупанти продовжують масове вивезення українського зерна з тимчасово захоплених територій. Про новий випадок повідомила журналістка проєкту SeaKrime Центру "Миротворець" Катерина Яресько, зафіксувавши вихід чергового судна-порушника.

Українське зерно знову вкрали: судно-порушник вийшло з Криму та прямує до Лівану

За її інформацією, суховантаж Severodvinsk (IMO 9376440) 21 листопада вийшов із Севастополя (Камишова бухта, причал №215), завантажений 5760 тоннами української пшениці.

Як зазначає Яресько, експортером виступає компанія "Рандар-Едженсі" (ІПН 6167142691) з Ростова-на-Дону, а маршрут судна веде до Лівану:

"За нашими даними, судно планує йти до Лівану. Спостерігаємо", — повідомила журналістка.

Severodvinsk — одне з постійних суден, які беруть участь у схемах незаконного вивезення зерна з окупованих портів України. Його неодноразово фіксували у Феодосії, Камиш-Буруні, Севастополі, порту "Крим" та Бердянську. Саме цей суховантаж раніше перевозив пшеницю, викрадену з тимчасово окупованої Запорізької області.

Судно належить підсанкційній російській компанії ОАО "Сєвєрноє морськоє пароходство", проти якої США у травні 2022 року запровадили санкції щодо всього флоту — 27 суден, включно із Severodvinsk.

Суховантаж побудований у 2007 році, має довжину 118 м, ширину 13 м та дедвейт 6585 тонн. Формальним власником зазначається Northern Shipping Co з Архангельська.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що Європейський Союз ухвалив рішення про підвищення імпортних квот для окремих категорій української сільськогосподарської продукції, щоб підтримати український агросектор на тлі триваючої війни. Про це повідомив високопосадовець ЄС після завершення переговорів у Брюсселі.