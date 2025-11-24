logo

Сухогруз Severodvinsk с похищенной пшеницей покинул Севастополь и двигается на Ближний Восток
НОВОСТИ

Сухогруз Severodvinsk с похищенной пшеницей покинул Севастополь и двигается на Ближний Восток

Оккупанты снова вывозят украинскую пшеницу морем: новое судно-нарушитель уже покинуло Севастополь и следует за границу.

24 ноября 2025, 22:58
Автор:
avatar

Проніна Анна

Российские оккупанты продолжают массовый вывоз украинского зерна из временно захваченных территорий. О новом случае сообщила журналистка проекту SeaKrime Центра "Миротворец" Екатерина Яресько, зафиксировав выход очередного судна-нарушителя.

Украинское зерно снова украли: судно-нарушитель вышло из Крыма и направляется в Ливан

По ее информации, сухогруз Severodvinsk (IMO 9376440) 21 ноября вышел из Севастополя (Камышева бухта, причал №215), загруженный 5760 тоннами украинской пшеницы.

Как отмечает Яресько, экспортером выступает компания "Рандар-Эдженси" (ИНН 6167142691) из Ростова-на-Дону, а маршрут судна ведет в Ливан:
"По нашим данным, судно планирует идти в Ливан. Наблюдаем", – сообщила журналистка.

Severodvinsk — одно из постоянных судов, участвующих в схемах незаконного вывоза зерна из оккупированных портов Украины. Его неоднократно фиксировали в Феодосии, Камыш-Буруне, Севастополе, порту "Крым" и Бердянске. Именно этот сухогруз раньше перевозил пшеницу, похищенную из временно оккупированной Запорожской области.

Судно принадлежит подсанкционной российской компании ОАО "Северное морское пароходство", против которой США в мае 2022 года ввели санкции по всему флоту — 27 судов, включая Severodvinsk.

Сухогруз построен в 2007 году, имеет длину 118 м, ширину 13 м и дедвейт 6585 тонн. Формальным владельцем отмечается Northern Shipping Co из Архангельска.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что Европейский Союз принял решение о повышении импортных квот для отдельных категорий украинской сельскохозяйственной продукции, чтобы поддержать украинский агросектор на фоне продолжающейся войны. Об этом сообщил чиновник ЕС после завершения переговоров в Брюсселе.



