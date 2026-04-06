Сухопутні війська ЗСУ жорстоко прокоментували примусову мобілізацію в Україні

У Сухопутних військах ЗСУ заявили про необхідність змін у підходах до мобілізації, однак наголосили, що напади на військовослужбовців є неприпустимими.

ЗСУ про мобілізацію в Україні

Про це повідомив начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Андрій Подік у коментарі Цензор.НЕТ.

За його словами, як держава, так і суспільство мають зосередитися на головному — захисті від ворога. Він підкреслив, що мобілізація в Україні є значно менш жорсткою, ніж примусові заходи на тимчасово окупованих територіях.

Водночас Подік звернув увагу на зростання випадків агресії щодо військових ТЦК. За його словами, фіксуються напади із застосуванням холодної зброї та навіть спроби підірвати військовослужбовців. Такі дії, наголосив він, лише погіршують ситуацію та можуть вплинути на бажання військових продовжувати службу.

Він зазначив, що конфліктні ситуації не завжди є наслідком дій самих військових, а в суспільстві зростає толерантність до ухилення від служби.

Подік підкреслив, що зміни в мобілізаційних процесах можливі, однак вони мають бути закріплені на законодавчому рівні. Наразі Сухопутні війська очікують відповідних пропозицій.

Він також застеріг від публічних закликів до спротиву військовим ТЦК, зазначивши, що це шкодить їхній репутації та підриває мобілізаційні процеси.

За його словами, швидких рішень не існує, і не варто очікувати "дива". Він нагадав, що масова добровільна мобілізація 2022 року навряд чи повториться.

Подік наголосив, що кожен громадянин має усвідомлювати свою роль у війні: або безпосередньо захищати державу у лавах ЗСУ, або працювати на її обороноздатність у тилу.

