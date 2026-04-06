Сухопутные войска ВСУ жестоко прокомментировали принудительную мобилизацию в Украине

В Сухопутных войсках ВСУ заявили о необходимости изменений в подходах к мобилизации, однако подчеркнули, что нападения на военнослужащих недопустимы.

ВСУ о мобилизации в Украине

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Андрей Подик в комментарии Цензор.НЕТ .

По его словам, как государство, так и общество должны сосредоточиться на главной защите от врага. Он подчеркнул, что мобилизация в Украине значительно менее жесткая, чем принудительные меры на временно оккупированных территориях.

В то же время Подик обратил внимание на рост случаев агрессии по военным ТЦК. По его словам, фиксируются нападения с применением холодного оружия и попытки взорвать военнослужащих. Такие действия, подчеркнул он, лишь усугубляют ситуацию и могут повлиять на желание военных продолжать службу.

Он отметил, что конфликтные ситуации не всегда являются следствием действий самих военных, а в обществе растет толерантность к уклонению от службы.

Подик подчеркнул, что изменения в мобилизационных процессах возможны, однако они должны быть закреплены на законодательном уровне. Сухопутные войска ожидают соответствующих предложений.

Он также предостерег от публичных призывов к сопротивлению военным ТЦК, отметив, что это вредит их репутации и подрывает мобилизационные процессы.

По его словам, скорых решений не существует, и не стоит ожидать "чудеса". Он напомнил, что массовая добровольная мобилизация в 2022 году вряд ли повторится.

Подик подчеркнул, что каждый гражданин должен осознавать свою роль в войне: либо непосредственно защищать государство в рядах ВСУ, либо работать на его обороноспособность в тылу.

