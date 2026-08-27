Стубб зробив термінову заяву на тлі ракетного терору Путіна: це рішення шокує диктатора

Фінляндія готується посилити протиповітряну оборону України та передати Києву засоби, які президент країни Александер Стубб назвав "критично важливими". Водночас Гельсінкі поки не розкриває, про які саме системи або боєприпаси йдеться.

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В інтерв’ю "Ми-Україна" Стубб повідомив, що вже обговорював майбутню допомогу з президентом Володимиром Зеленським. За його словами, частина необхідних Україні засобів ППО ще перебуває у розпорядженні Фінляндії, однак деталі передачі він розголошувати не став.

Окремим напрямком підтримки стане підготовка України до майбутньої зими. Фінляндія планує допомагати обладнанням, необхідним для забезпечення роботи критичної інфраструктури під час можливих російських ударів.

"Нам потрібно забезпечувати енергетичну інфраструктуру. Нам потрібно надавати генератори, нам потрібно надавати дизельні двигуни", — заявив Стубб.

Президент Фінляндії наголосив, що, попри зміцнення української оборони, західним союзникам не варто зменшувати темпи допомоги. Особливе занепокоєння, за його словами, викликають можливості Росії у виробництві балістичних ракет. Стубб стверджує, що РФ здатна випускати понад 100 таких ракет щомісяця, а її накопичений запас може становити близько 600 одиниць.

На цьому тлі одним із головних завдань партнерів України він назвав нарощування протиракетних можливостей.

"Це означає, що нам потрібно мати протиракетні спроможності такого ж масштабу", — підкреслив фінський президент.

Стубб також звернув увагу, що комплекси Patriot є не лише у європейських союзників, а й у США та країнах Близького Сходу. Саме пошук додаткових систем і боєприпасів може стати одним із напрямків міжнародної роботи для зміцнення українського неба.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова виступила з черговими погрозами на адресу Великої Британії, звинувативши Лондон у нібито "прямій участі" у війні проти Росії. Відповідну заяву представниця російського зовнішньополітичного відомства зробила під час брифінгу.