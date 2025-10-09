Стубб попередив, що готується до важливої розмови з Трампом про Україну: деталі

9 жовтня президент Фінляндії Александр Стубб зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

Александр Стубб. Фото: з відкритих джерел

Фінський лідер уже заявив, що необхідно обговорити низку питань, зазначивши, що його минулі переговори з Дональдом Трампом були зосереджені, на війні РФ в Україні та з приводу НАТО.

За даними офісу президента Фінляндії, робочий візит триватиме з четверга до п'ятниці. Раніше у понеділок Білий дім також оголосив про візит фінського глави держави. Згідно з графіком, зустріч відбудеться о 15:00 за Вашингтоном (22:00 за Києвом).

У канцелярії Стубба уточнили, що зустріч 9 жовтня буде присвячена двостороннім відносинам між Фінляндією та США, торговельно-економічному співробітництву та вторгненню Росії до України.

Крім того, разом із Стуббом на зустрічі буде фінський прем'єр-міністр Петері Орпо.

Фінський лідер не поділив думку деяких європейських політиків про те, що така зміна позиції Трампа щодо України говорить про його бажання дистанціюватися від зусиль після закінчення війни.

