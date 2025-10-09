logo

BTC/USD

121943

ETH/USD

4428

USD/UAH

41.4

EUR/UAH

48.14

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Стубб предупредил, что готовится к важному разговору с Трампом об Украине: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Стубб предупредил, что готовится к важному разговору с Трампом об Украине: детали

В канцелярии Стубба уточнили, что встреча с Трампом будет в том числе посвящена вторжению России в Украину

9 октября 2025, 07:24
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

9 октября президент Финляндии Александр Стубб встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Стубб предупредил, что готовится к важному разговору с Трампом об Украине: детали

Александр Стубб. Фото: из открытых источников

Финский лидер уже заявил, что необходимо обсудить ряд вопросов, отметив, что его прошлые переговоры с Дональдом Трампом были сосредоточены среди прочего, на войне РФ в Украине и по поводу НАТО.

По данным офиса президента Финляндии, рабочий визит продлится с четверга по пятницу. Ранее в понедельник Белый дом тоже объявил о визите финского главы государства. Согласно графику, встреча пройдет в 15:00 по Вашингтону (22:00 по Киеву).

В канцелярии Стубба уточнили, что встреча 9 октября будет посвящена двухсторонним отношениям между Финляндией и США, торгово-экономическому сотрудничеству и вторжению России в Украину.

Кроме того, вместе со Стуббом на встрече будет финский премьер-министр Петтери Орпо.

Читайте также на портале "Комментарии" — заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украине под силу вернуть все территории, захваченные Россией, стал "переломным моментом", показав нынешнюю позицию американского лидера по вопросу войны. Такое заявление в интервью изданию Politico сделал президент Финляндии Александр Стубб.

Финский лидер не разделил мнение некоторых европейских политиков о том, что такое изменение позиции Трампа по Украине говорит о его желании дистанцироваться от усилий по окончанию войны.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп не исключает скорого завершения войны Украины с Россией. Об этом американский лидер сказал во время круглого стола в Белом доме.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://yle.fi/a/74-20187016
Теги:

Новости

Все новости