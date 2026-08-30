Стубб назвав, хто заборонив Путіну застосовувати ядерну зброю проти України

Президент Фінляндії Александер Стубб вважає, що одним з головних факторів, який стримує Росію від застосування ядерної зброї у війні проти України, є позиція Китаю. За його словами, Пекін дав Москві зрозуміти, що не допустить такого сценарію.

Александер Стубб. Фото з відкритих джерел

Александер Стубб в інтерв’ю Bild розповів, що влітку особисто почув позицію від міністра закордонних справ Китаю Ван І щодо заборони для Росії використовувати ядерну зброю у війні проти України.

"Він сказав: "Ми ніколи цього не допустимо". Думаю, це досить ефективний фактор стримування", — зазначив Стубб.

Президент Фінляндії також заявив, що Кремль використовує риторику про можливу ядерну ескалацію як інструмент психологічного тиску на європейські країни. На його думку, Москва зацікавлена в тому, щоб європейські суспільства постійно обговорювали ризик подальшого загострення.

Стубб вважає, що Росія наразі має обмежені можливості для суттєвого посилення війни проти України. Одним з небагатьох варіантів він назвав проведення нової мобілізації. Водночас, за оцінкою фінського президента, такий крок може створити серйозні проблеми для Кремля. Нова мобілізаційна кампанія здатна посилити соціальну напругу та ризики внутрішньої дестабілізації в Росії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Путіна допускають ядерний удар по Україні. Що відомо про останній крок Кремля.

Також "Коментарі" писали про депутата Держдуми РФ Олексія Журавльова, який закликав застосувати тактичну ядерну зброю на війні, щоб змусити Україну капітулювати перед Росією.