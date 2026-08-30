Стубб назвал, кто запретил Путину применять ядерное оружие против Украины

Президент Финляндии Александер Стубб считает, что одним из главных факторов, сдерживающих Россию от применения ядерного оружия в войне против Украины, является позиция Китая. По его словам, Пекин дал Москве понять, что не допустит такого сценария.

Александер Стубб. Фото из открытых источников

Александер Стубб в интервью Bild рассказал, что летом лично услышал позицию от министра иностранных дел Китая Ван I по поводу запрета для России использовать ядерное оружие в войне против Украины.

"Он сказал: "Мы никогда этого не допустим". Думаю, это достаточно эффективный сдерживающий фактор", — отметил Стубб.

Президент Финляндии также заявил, что Кремль использует риторику о возможной ядерной эскалации как инструменте психологического давления на европейские страны. По его мнению, Москва заинтересована в том, чтобы европейские общества постоянно обсуждали риск дальнейшего обострения.

Стубб считает, что у России сейчас есть ограниченные возможности для существенного усиления войны против Украины. Одним из немногих вариантов он назвал проведение новой мобилизации. В то же время, по оценке финского президента такой шаг может создать серьезные проблемы для Кремля. Новая мобилизационная кампания способна усилить социальное напряжение и риски внутренней дестабилизации в России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Путина допускают ядерный удар по Украине. Что известно о последнем шаге Кремля.

Также "Комментарии" писали о депутате Госдумы РФ Алексее Журавлеве, который призвал применить тактическое ядерное оружие на войне, чтобы заставить Украину капитулировать перед Россией.