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Стубб назвал, кто запретил Путину применять ядерное оружие против Украины

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что Китай не позволит Путину применить ядерное оружие против Украины.

30 августа 2026, 18:10
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Slava Kot

Президент Финляндии Александер Стубб считает, что одним из главных факторов, сдерживающих Россию от применения ядерного оружия в войне против Украины, является позиция Китая. По его словам, Пекин дал Москве понять, что не допустит такого сценария.

Стубб назвал, кто запретил Путину применять ядерное оружие против Украины

Александер Стубб. Фото из открытых источников

Александер Стубб в интервью Bild рассказал, что летом лично услышал позицию от министра иностранных дел Китая Ван I по поводу запрета для России использовать ядерное оружие в войне против Украины.

"Он сказал: "Мы никогда этого не допустим". Думаю, это достаточно эффективный сдерживающий фактор", — отметил Стубб.

Президент Финляндии также заявил, что Кремль использует риторику о возможной ядерной эскалации как инструменте психологического давления на европейские страны. По его мнению, Москва заинтересована в том, чтобы европейские общества постоянно обсуждали риск дальнейшего обострения.

Стубб считает, что у России сейчас есть ограниченные возможности для существенного усиления войны против Украины. Одним из немногих вариантов он назвал проведение новой мобилизации. В то же время, по оценке финского президента такой шаг может создать серьезные проблемы для Кремля. Новая мобилизационная кампания способна усилить социальное напряжение и риски внутренней дестабилизации в России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Путина допускают ядерный удар по Украине. Что известно о последнем шаге Кремля.

Также "Комментарии" писали о депутате Госдумы РФ Алексее Журавлеве, который призвал применить тактическое ядерное оружие на войне, чтобы заставить Украину капитулировать перед Россией.



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Источник: https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/finnen-praesident-stubb-widerspricht-deutschland-putin-wird-nato-nicht-angreifen-6a92ee10518a586e1855c84e
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