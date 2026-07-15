Строки зсуваються: Трамп зробив нову заяву про завершення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю Fox News, що вважає за можливе завершення війни в Україні до закінчення свого президентського терміну. Наступні президентські вибори у США відбудуться через два роки, у листопаді 2028 року, а офіційно його термін закінчиться у січні 2029 року із складання присяги новообраним президентом.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

При цьому важливо звернути увагу на те, що раніше Дональд Трамп називав кілька крайніх термінів щодо закінчення війни в Україні.

Коли президентом був Джо Байден, Дональд Трамп стверджував, що здатний завершити конфлікт за добу. На початку весни цього року крайнім терміном називався травень цього року, потім дедлайн до 4 липня – Дня Незалежності США та навіть проміжні вибори до Конгресу, які мають відбутися на початку листопада цього року.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія продовжує демонструвати небажання йти на реальні компроміси щодо завершення війни проти України. Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), останні заяви представників Кремля свідчать про збереження максималістських вимог Москви та спроби виключити європейські країни з переговорного процесу.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров знову заявив, що європейські держави нібито намагаються зірвати певні домовленості між Росією та США. При цьому він знову послався на передбачувані угоди, досягнуті під час саміту на Алясці у 2025 році, хоча раніше американська сторона офіційно підтвердила, що жодних документів тоді не було підписано.

Водночас, Лавров повторив ключові вимоги Володимира Путіна, озвучені ще влітку 2024 року. Серед них – повне виведення українських військ із підконтрольних Києву частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також остаточна відмова України від вступу до НАТО як обов'язкова умова припинення вогню.



