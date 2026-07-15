Сроки сдвигаются: Трамп сделал новое заявление о завершении войны в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что считает возможным завершение войны в Украине до окончания своего президентского срока. Следующие президентские выборы в США пройдут через два года, в ноябре 2028 года, а официально его срок закончится в январе 2029 года с принятием присяги новоизбранным президентом.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

При этом важно обратить внимание, что ранее Дональд Трамп называл несколько крайних сроков касательно окончания войны в Украине.

Когда президентом был Джо Байден, Дональд Трамп утверждал, что способен завершить конфликт за сутки. В начале весны этого года крайним сроком назывался май этого года, затем дедлайн до 4 июля – Дня Независимости США и даже промежуточные выборы в Конгресс, которые должны пройти в начале ноября этого года.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия продолжает демонстрировать нежелание идти на реальные компромиссы в вопросе завершения войны против Украины. Как отмечают аналитики Института изучения войны (ISW), последние заявления представителей Кремля свидетельствуют о сохранении максималистских требований Москвы и попытках исключить европейские страны из переговорного процесса.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вновь заявил, что европейские государства якобы пытаются сорвать некие договоренности между Россией и США. При этом он снова сослался на предполагаемые соглашения, достигнутые во время саммита на Аляске в 2025 году, хотя ранее американская сторона официально подтвердила, что никаких документов тогда подписано не было.

Одновременно Лавров повторил ключевые требования Владимира Путина, озвученные еще летом 2024 года. Среди них – полный вывод украинских войск из подконтрольных Киеву частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также окончательный отказ Украины от вступления в НАТО как обязательное условие прекращения огня.



