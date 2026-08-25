«Стрімке просування на Сумщині»: що відомо про фронт на кордоні

Міністерство оборони країни-агресорки поширило чергову порцію дезінформації щодо ситуації на прикордонні Сумської області. Російське військове командування поспішило відзвітувати про нібито взяття під контроль українського населеного пункту Новокостянтинівка, що також відомий як Перше Травня.

Ілюстративне фото

Проте гучна заява загарбників про чергове "успішне просування" традиційно розбилася об реальні факти на полі бою.





"Населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України, — офіційно повідомили в Угрупованні військ "Курськ", повністю спростовуючи закиди ворога, — Бої на цьому напрямку тривають".

За словами представників українського військового командування, вигадування неіснуючих перемог на фронті вже давно стало візитівкою російських генералів. Окупанти регулярно звітують "наверх" про захоплення територій, до яких насправді не можуть навіть наблизитися.

"Такі заяви — звична практика російського командування, — наголошують українські захисники, пояснюючи мотиви появи подібних вкидів, — Воно регулярно приписує собі успіхи, яких насправді немає на землі".

Військові аналітики додають, що цей скоординований інформаційний шум створюється насамперед задля задоволення внутрішніх апетитів російського споживача пропаганди та створення ілюзії ефективності перед вищим керівництвом у Кремлі.

Наразі обстановка на цій ділянці фронту залишається під пильним наглядом українських підрозділів. Захисники повністю контролюють ситуацію та продовжують запекло виконувати поставлені бойові завдання, стримуючи натиск ворога.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українська армія здійснила серію успішних локальних контрнаступальних операцій, змусивши російські окупаційні війська відступити на кількох стратегічних напрямках. Про позитивну динаміку на передовій повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Зокрема, відчутних результатів Сил оборони вдалося досягти на півночі Харківщини, де ворог намагався тиснути.