Министерство обороны страны-агрессорки распространило очередную порцию дезинформации по ситуации на приграничные Сумской области. Российское военное командование поспешило отчитаться о якобы взятии под контроль украинского населенного пункта Новоконстантиновка, также известном как Перше Травня.

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Однако громкое заявление захватчиков об очередном "успешном продвижении" традиционно разбилось о реальных фактах на поле боя.





"Населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины, — официально сообщили в Группировке войск "Курск", полностью опровергая упреки врага, — Бои на этом направлении продолжаются".

По словам представителей украинского военного командования, сочинение несуществующих побед на фронте уже давно стало визитной карточкой российских генералов. оккупанты регулярно отчитываются "наверх" о захватах территорий, к которым на самом деле не могут даже приблизиться.

"Такие заявления — привычная практика российского командования, — подчеркивают украинские защитники, объясняя мотивы появления подобных вбросов, — Оно регулярно приписывает себе успехи, которых на самом деле нет на земле".

Военные аналитики добавляют, что этот скоординированный информационный шум создается, прежде всего, для удовлетворения внутренних аппетитов российского потребителя пропаганды и создания иллюзии эффективности перед высшим руководством в Кремле.

Обстановка на этом участке фронта остается под пристальным наблюдением украинских подразделений. Защитники полностью контролируют ситуацию и продолжают упорно выполнять поставленные боевые задачи, сдерживая натиск врага.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинская армия совершила серию успешных локальных контрнаступательных операций, заставив российские оккупационные войска отступить на нескольких стратегических направлениях. О положительной динамике на передовой сообщили аналитики Института изучения войны (ISW). В частности, ощутимые результаты Сил обороны удалось достичь на севере Харьковщины, где враг пытался давить.