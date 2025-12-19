Страшну трагедію для України гарантовано: озвучено тривожну заяву про "стратегію" Кремля

Російський правитель Володимир Путін оголосив про нібито "нову" стратегію ведення війни проти України, що передбачає збільшення кількості військових частин, активізацію наступальних операцій уздовж усієї лінії фронту та спроби захоплення східних і південних регіонів країни. На думку генерала армії України, колишнього голови Служби зовнішньої розвідки Миколи Маломужа, такі кроки є не лише військовим плануванням, а й демонстрацією сили на міжнародній арені. Це засіб тиску на Європу та США, що покликаний показати можливі серйозні наслідки для тих, хто підтримує Україну.

Володимир Путін. Фото: УНІАН

Маломуж підкреслює, що Путін не діє за єдиним сценарієм і постійно адаптує свої дії залежно від розвитку подій на фронті. Його "нова стратегія" – це комплекс різнопланових рішень, що включає як активні наступальні дії, так і мобілізацію ресурсів, зокрема людських, для ведення затяжної війни. При цьому внутрішня ситуація в Росії залишається складною: підтримка контролю над населенням потребує залучення численних силових структур, таких як Росгвардія, МВС та ФСБ, а мобілізаційний ресурс обмежений.

За словами Маломужа, погрози та демонстрація ударних можливостей для зовнішнього світу – це скоріше елемент психологічного тиску, аніж реальна здатність проводити активні операції проти країн НАТО. Водночас українські війська щодня відбивають атаки та завдають втрат ворогу. Дві армії Росії, які існували на початку вторгнення, вже практично знищено.

