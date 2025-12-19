Российский правитель Владимир Путин объявил о якобы "новой" стратегии ведения войны против Украины, предусматривающей увеличение количества воинских частей, активизацию наступательных операций вдоль всей линии фронта и попытки захвата восточных и южных регионов страны. По мнению генерала армии Украины, бывшего председателя Службы внешней разведки Николая Маломужа, такие шаги не только военное планирование, но и демонстрация силы на международной арене. Это средство давления на Европу и США, которое призвано показать возможные серьезные последствия для тех, кто поддерживает Украину.

Владимир Путин. Фото: УНИАН

Маломуж подчеркивает, что Путин не действует по единому сценарию и постоянно адаптирует свои действия в зависимости от развития событий на фронте. Его "новая стратегия" – это комплекс разноплановых решений, включающий как активные наступательные действия, так и мобилизацию ресурсов, в том числе человеческих, для ведения затяжной войны. При этом внутренняя ситуация в России остается сложной: поддержка контроля над населением нуждается в привлечении многочисленных силовых структур, таких как Росгвардия, МВД и ФСБ, а мобилизационный ресурс ограничен.

По словам Маломужа, угрозы и демонстрация ударных возможностей для внешнего мира – это, скорее, элемент психологического давления, чем реальная способность проводить активные операции против стран НАТО. В то же время украинские войска ежедневно отбивают атаки и наносят урон врагу. Две армии России, существовавшие в начале вторжения, уже практически уничтожены.

