Страшної катастрофи не уникнути: у Раді нажахали українців тривожним прогнозом

В Україні зростає ризик нестачі фінансування державних видатків уже в квітні 2026 року через використання коштів, запланованих у бюджеті на друге півріччя. Про це під час свого виступу у Верховній Раді повідомив голова парламентського комітету з фінансів Данило Гетманцев.

Фото: з відкритих джерел

Він зазначив, що ситуація критична, і наголосив на важливості усвідомлення масштабу проблеми урядом.

"Не ми обрали цей час — нас обрав Господь і поклав на нас величезну відповідальність", — зазначив Гетманцев/

За його словами, у разі відсутності оперативних заходів економіка країни може опинитися на межі фінансової кризи.

Політична нестабільність у Верховній Раді прямо впливає на процес ухвалення важливих рішень, які стосуються співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та реалізації євроінтеграційних планів. Хоча наразі загроза зриву фінансування офіційно не підтверджена, політична криза гальмує ключові законодавчі ініціативи.

Останнім часом співпраця України з МВФ загострилася. Міжнародні медіа повідомляють, що Фонд стурбований затримками у виконанні умов програми фінансування на суму 8,1 млрд доларів. Йдеться про необхідність скасування податкових пільг на імпорт дешевих посилок, можливе розширення бази оподаткування для фізичних осіб-підприємців та інші зміни, спрямовані на збільшення надходжень до держбюджету.

Під час закритої зустрічі з журналістами президент України Володимир Зеленський заявив, що народні депутати мають виконувати свої обов’язки в парламенті відповідно до закону, або розглядатимуться зміни до мобілізаційного законодавства, щоб депутати могли служити на фронті.

