В Украине растет риск недостатка финансирования государственных расходов уже в апреле 2026 года из-за использования средств, запланированных в бюджете на второе полугодие. Об этом во время своего выступления в Верховной Раде сообщил глава парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев.

Он отметил, что ситуация критическая, и отметил важность осознания масштаба проблемы правительством.

"Не мы выбрали это время — нас избрал Господь и возложил на нас огромную ответственность", — отметил Гетманцев/

По его словам, в случае отсутствия оперативных мер экономика страны может оказаться на грани финансового кризиса.

Политическая нестабильность в Верховной Раде оказывает прямое влияние на процесс принятия важных решений, касающихся сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) и реализации евроинтеграционных планов. Хотя угроза срыва финансирования официально не подтверждена, политический кризис тормозит ключевые законодательные инициативы.

В последнее время сотрудничество Украины с МВФ обострилось. Международные медиа сообщают, что Фонд обеспокоен задержками в выполнении условий программы финансирования на сумму 8,1 млрд. долларов. Речь идет о необходимости отмены налоговых льгот на импорт дешевых посылок, возможно расширение налогооблагаемой базы для физических лиц-предпринимателей и другие изменения, направленные на увеличение поступлений в госбюджет.

Во время закрытой встречи с журналистами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что народные депутаты должны выполнять свои обязанности в парламенте в соответствии с законом или будут рассматриваться изменения в мобилизационное законодательство, чтобы депутаты могли служить на фронте.

