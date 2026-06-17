Страшний удар РФ по великому місту: дим заполонив усе, вибухи не вщухають

Російські окупаційні війська завдали удару по логістичному об’єкту "Нової пошти" в Сумах, використавши два ударні безпілотники типу "Шахед". Атака прийшлася по сортувальному терміналу компанії, що спричинило значні наслідки для інфраструктури.

Фото: з відкритих джерел

Після влучань на території хабу виникла масштабна пожежа. На місце оперативно прибули підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, яким вдалося локалізувати та повністю ліквідувати займання. За попередньою інформацією, працівники терміналу не постраждали, що дозволило уникнути людських жертв.

У компанії "Нова пошта" повідомили, що наразі триває детальна оцінка пошкоджень інфраструктури та перевірка стану вантажів, які перебували на складі під час атаки. Пошкоджені або знищені відправлення будуть компенсовані клієнтам у повному обсязі відповідно до оголошеної вартості. Відстеження посилок залишається доступним у мобільному застосунку та на офіційному сайті компанії.

За попередніми оцінками, у момент удару в логістичному центрі знаходилося понад 13 тисяч відправлень. Загальна оголошена вартість вантажів перевищує 42 мільйони гривень, що свідчить про масштабність завданих збитків.

У день атаки, 17 червня, Суми також зазнали повторних ударів дронами-камікадзе. У місті пролунала серія вибухів, після чого над різними районами піднявся густий чорний дим, який було видно з віддалених кварталів. Місцеві мешканці повідомляли про активність ворожих безпілотників та роботу систем реагування.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент США Дональд Трамп заявив, що домовленість з Іраном "не є остаточним варіантом" і може бути переглянута у разі невиконання умов. За його словами, угода має характер меморандуму про взаєморозуміння, а не фінального документа.