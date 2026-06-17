Страшный удар РФ по большому городу: дым заполонил все, взрывы не утихают

Российские оккупационные войска нанесли удар по логистическому объекту "Новой почты" в Сумах, использовав два ударных беспилотника типа "Шахед". Атака пришлась по сортировочному терминалу компании, что повлекло за собой значительные последствия для инфраструктуры.

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После попадания на территории хаба возник масштабный пожар. На место оперативно прибыли подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которым удалось локализовать и полностью ликвидировать возгорание. По предварительной информации, работники терминала не пострадали, что позволило избежать жертв.

В компании "Новая почта" сообщили, что сейчас идет детальная оценка повреждений инфраструктуры и проверка состояния находившихся на складе грузов во время атаки. Поврежденные или уничтоженные отправления будут компенсированы клиентам в полном объеме в соответствии с объявленной стоимостью. Отслеживание посылок остается доступным в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

По предварительным оценкам, в момент удара в логистическом центре находились более 13 тысяч отправлений. Общая объявленная стоимость грузов превышает 42 миллиона гривен, что свидетельствует о масштабности нанесенного ущерба.

В день атаки, 17 июня, Сумы также получили повторные удары дронами-камикадзе. В городе раздалась серия взрывов, после чего над разными районами поднялся густой черный дым, который был виден из отдаленных кварталов. Местные жители сообщали об активности вражеских беспилотников и работе систем реагирования.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент США Дональд Трамп заявил, что договоренность с Ираном "не является окончательным вариантом" и может быть пересмотрена в случае невыполнения условий. По его словам, соглашение носит характер меморандума о взаимопонимании, а не финального документа.