Страшний наліт дронів паралізував Київщину: розкрито деталі моторошного прильоту

Вранці 31 серпня російські війська здійснили атаку ударними безпілотниками на Київ та область. Під час повітряної тривоги у регіоні пролунали вибухи, а внаслідок атаки виникла масштабна пожежа.

Фото: з відкритих джерел

У Київській міській військовій адміністрації спочатку повідомили про загоряння складських приміщень у Деснянському районі столиці. На місце одразу направили екстрені служби.

"У Деснянському районі сталося загоряння складських приміщень. Служби слідують на місце події", — йшлося у повідомленні КМВА.

Перед цим у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування російських БпЛА. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух безпілотників у напрямку столиці. Серед них фіксували й реактивні дрони, які через високу швидкість становлять особливу небезпеку.

Згодом у КМВА уточнили інформацію щодо місця пожежі. За оновленими даними, загоряння виникло у селі Погреби Київської області, яке розташоване неподалік від столиці.

У місцевих Telegram-каналах з'явилася інформація, що внаслідок атаки могли загорітися складські приміщення мережі АТБ. Водночас офіційного підтвердження цих даних на момент повідомлення не було.

Небезпека для столиці при цьому зберігалася. Станом на 10:15 Повітряні сили знову повідомили про реактивний безпілотник, який рухався курсом на Київ.

Росія останнім часом регулярно атакує не лише житлові райони та енергетичні об'єкти, а й складську та логістичну інфраструктуру. Такі удари здатні тимчасово ускладнювати постачання окремих категорій товарів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Бельгія категорично виступає проти використання заморожених російських активів для фінансової підтримки України. Брюссель підтвердив свою позицію після того, як чотири держави Євросоюзу запропонували повернутися до обговорення механізму залучення цих коштів.