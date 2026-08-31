Страшный налет дронов парализовал Киевщину: раскрыты детали жуткого прилета

Утром 31 августа российские войска совершили атаку ударными беспилотниками на Киев и область. Во время воздушной тревоги в регионе прогремели взрывы, а в результате атаки возник масштабный пожар.

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В Киевской городской военной администрации сначала сообщили о возгорании складских помещений в Деснянском районе столицы. На место сразу направили экстренные службы.

"В Деснянском районе произошло возгорание складских помещений. Службы следуют на место происшествия", — говорилось в сообщении КМВА.

Перед этим в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения российских БПЛА. Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении беспилотников в направлении столицы. Среди них фиксировали и реактивные дроны, которые из-за высокой скорости представляют особую опасность.

Впоследствии в КМВА уточнили информацию о месте пожара. По обновленным данным, возгорание возникло в селе Погребы Киевской области, расположенном неподалеку от столицы.

В местных Telegram-каналах появилась информация, что в результате атаки могли загореться складские помещения сети АТБ. В то же время, официального подтверждения этих данных на момент сообщения не было.

Опасность для столицы при этом сохранялась. По состоянию на 10:15 Воздушные силы снова сообщили о реактивном беспилотнике, двигавшемся курсом на Киев.

Россия в последнее время регулярно атакует не только жилые районы и энергетические объекты, но складскую и логистическую инфраструктуру. Такие удары способны временно усложнять поставки отдельных категорий товаров.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что Бельгия категорически выступает против использования замороженных российских активов для финансовой поддержки Украины. Брюссель подтвердил свою позицию после того, как четыре государства Евросоюза предложили вернуться к обсуждению механизма привлечения этих средств.