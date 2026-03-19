Страшні вибухи і небувалі руйнування: обласний центр зранку опинився за крок до знищення

Російські війська зранку 19 березня завдали удару по інфраструктурі Запоріжжя, внаслідок чого постраждала щонайменше одна людина. Інформацію підтвердив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Після обстрілу деякі райони міста зазнали перепадів напруги в електромережі, що потребує термінового втручання фахівців. Вони вже почали відновлення стабільного електропостачання, аби мінімізувати ризики для мешканців та об’єктів критичної інфраструктури.

За попередніми даними, одна людина отримала поранення і перебуває у тяжкому стані. На місце події прибули медики для надання необхідної допомоги. Через обстріл було знеструмлено понад 38 000 побутових абонентів та близько двох тисяч юридичних споживачів. Для критичних об’єктів вже підключено резервні джерела живлення, щоб забезпечити безперебійну роботу.

Станом на 08:27 електропостачання вдалося відновити більш ніж для 83% користувачів. Без електроенергії залишаються 6 265 побутових та 305 юридичних споживачів, повідомив Федоров.

Відомо, що ворожий удар припав на територію поблизу логістичного терміналу, де перебували працівники. Під час атаки постраждали кілька людей, серед яких у деяких зафіксовані контузії, порізи та травми різного ступеня тяжкості. Загалом кількість постраждалих зросла до восьми осіб, двоє з них перебувають у стані середньої тяжкості.

