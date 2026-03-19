Страшные взрывы и небывалые разрушения: областной центр утром оказался в шаге от уничтожения

Российские войска утром 19 марта нанесли удар по инфраструктуре Запорожья, в результате чего пострадал по меньшей мере один человек. Информацию подтвердил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Атака на Запорожье. Фото: 24 Канал

После обстрела некоторые районы города подверглись перепадам напряжения в электросети, что требует срочного вмешательства специалистов. Они уже начали возобновление стабильного электроснабжения, чтобы минимизировать риски жителей и объектов критической инфраструктуры.

По предварительным данным, один человек получил ранения и находится в тяжелом состоянии. На место происшествия прибыли медики для оказания необходимой помощи. Из-за обстрела было обесточено более 38 000 бытовых абонентов и около двух тысяч юридических потребителей. Для критических объектов уже подключены резервные источники питания для обеспечения бесперебойной работы.

По состоянию на 08:27 электроснабжение удалось восстановить более 83% пользователей. Без электроэнергии остаются 6265 бытовых и 305 юридических потребителей, сообщил Федоров.

Известно, что вражеский удар пришелся на территорию вблизи логистического терминала, где находились работники. В ходе атаки пострадали несколько человек, среди которых у некоторых зафиксированы контузии, порезы и травмы разной степени тяжести. В общей сложности количество пострадавших возросло до восьми человек, двое из них находятся в состоянии средней тяжести.

