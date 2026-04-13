Страшні удари після перемир'я: окупанти вчинили тотальний хаос у цілій області

Після Великоднього перемир'я, яке оголосила Росія, ситуація на фронті різко загострилася. Окупанти відновили свої агресивні дії, використовуючи дрони-камікадзе для атак на території Запоріжжя, Полтавщини, Харківщини та Дніпропетровщини. Водночас, на Сумщині спостерігалася повітряна небезпека, де ворог завдав ударів по області за допомогою КАБів, що призвело до пошкоджень інфраструктури та зростання ризику для мирного населення.

Особливу увагу привернула атака на енергетичний об'єкт АТ "Черніговобленерго", яка відбулася в ніч на 13 квітня. О 01:28 пресслужба компанії повідомила, що через пошкодження цього об'єкта без електропостачання залишилось близько 12 тисяч абонентів на Чернігівщині. Енергетики компанії почали аварійно-відновлювальні роботи, однак вони змогли приступити до відновлення лише після того, як безпекова ситуація дозволила це.

Попри оголошене Росією перемир'я на період Великодня, яке тривало з 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня 2026 року, обидві сторони продовжили військові дії. Російський президент Володимир Путін заявив про перемир'я, однак Україна також запропонувала продовжити цей режим. Володимир Зеленський у вечірній заяві підтвердив ініціативу про подовження Великоднього перемир'я і передав цю пропозицію Росії.

Проте, незважаючи на офіційні заяви про припинення вогню, український Генштаб зафіксував численні порушення з боку російської армії, яка продовжувала здійснювати обстріли. За повідомленням Генштабу, армія РФ не лише порушила умови перемир'я, але й провела сотні атак по всій лінії фронту.

