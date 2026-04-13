Страшные удары после перемирия: кафиры совершили тотальный хаос в целой области

После пасхального перемирия, которое объявила Россия, ситуация на фронте резко обострилась. Оккупанты возобновили свои агрессивные действия, используя дроны-камикадзе для атак на территории Запорожья, Полтавщины, Харьковщины и Днепропетровщины. В то же время, в Сумской области наблюдалась воздушная опасность, где враг нанес удары по области с помощью КАБов, что привело к повреждению инфраструктуры и росту риска для мирного населения.

Особое внимание привлекла атака на энергетический объект АО "Черниговоблэнерго", состоявшуюся в ночь на 13 апреля. В 01:28 пресс-служба компании сообщила, что из-за повреждения этого объекта без электроснабжения осталось около 12 тысяч абонентов на Черниговщине. Энергетики компании начали аварийно-восстановительные работы, однако они смогли приступить к восстановлению только после того, как ситуация с опасностью позволила это.

Несмотря на объявленное Россией перемирие на период Пасхи, которое длилось с 16.00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года, обе стороны продолжили военные действия. Российский президент Владимир Путин заявил о перемирии, однако Украина также предложила продлить этот режим. Владимир Зеленский в вечернем заявлении подтвердил инициативу о продлении Пасхального перемирия и передал это предложение России.

Однако, несмотря на официальные заявления о прекращении огня, украинский Генштаб зафиксировал многочисленные нарушения со стороны российской армии, которая продолжала производить обстрелы. По сообщению Генштаба, армия РФ не только нарушила условия перемирия, но провела сотни атак по всей линии фронта.

