Страшна стратегія Путіна в Україні можлива завдяки Заходу: озвучено серйозне звинувачення

Росія дедалі активніше застосовує балістичні ракети, намагаючись скористатися обмеженою кількістю протиракет у партнерів України. Кремль не накопичує великі запаси озброєння, а запускає ракети одразу після їх виробництва, щоб постійно тиснути на українську ППО. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

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"Це Путін, він панікує, і ця стратегія ще деякий час працюватиме", – зазначив він.

Подоляк наголосив, що проблема полягає не лише в нестачі ракет-перехоплювачів Patriot. За його словами, значно швидше можна послабити Росію, якщо перекрити доступ до мікрочіпів та іншої електроніки, необхідної для виробництва ракет.

"Росія не виготовляє "Калібри", "Іскандери", "Циркони", "Онікси" і "Кинджали" зі своїх матеріалів", – підкреслив радник ОП.

Він пояснив, що критично важливі компоненти надходять до РФ через мережу посередників, а більшість із них виробляють у країнах Північної Америки та Європи.

"Можна піти тут і зараз по блокуванню можливості Росії отримати компоненти до виробництва тих же "Іскандерів-М"", – сказав Подоляк.

За його словами, західним партнерам уже відомі виробники, логістичні маршрути та компанії-посередники, тому блокування цих поставок може швидше скоротити російське виробництво ракет, ніж нарощування випуску протиракет для України.

Як вже писали "Коментарі", міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава має достовірну інформацію про підготовку Росією нових провокацій. Про це він сказав під час спільної пресконференції з главою МЗС Франції Жаном-Ноелем Барро.