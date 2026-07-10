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Страшная стратегия Путина в Украине возможна благодаря Западу: озвучено серьезное обвинение

Россия знает о дефиците противоракет в мире и пытается использовать это в свою пользу

10 июля 2026, 12:15
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Клименко Елена

Россия все более активно применяет баллистические ракеты, пытаясь воспользоваться ограниченным количеством противоракет у партнеров Украины. Кремль не накапливает большие запасы вооружения, а запускает ракеты сразу после их производства, чтобы постоянно давить на украинскую ПВО. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Страшная стратегия Путина в Украине возможна благодаря Западу: озвучено серьезное обвинение

Фото: из открытых источников

"Это Путин, он паникует, и эта стратегия еще некоторое время будет работать", – отметил он.

Подоляк подчеркнул, что проблема заключается не только в нехватке ракет-перехватчиков Patriot. По его словам, гораздо быстрее можно ослабить Россию, если перекрыть доступ к микрочипам и другой электронике, необходимой для производства ракет.

"Россия не производит "Калибры", "Искандеры", "Цирконы", "Ониксы" и "Кинжалы" из своих материалов", — подчеркнул советник ОП.

Он пояснил, что критически важные компоненты поступают в РФ через сеть посредников, а большинство из них производится в странах Северной Америки и Европы.

"Можно пойти здесь и сейчас по блокированию возможности России получить компоненты к производству тех же "Искандеров-М"", – сказал Подоляк.

По его словам, западным партнерам уже известны производители, логистические маршруты и компании-посредники, поэтому блокировка этих поставок может скорее сократить российское производство ракет, чем наращивание выпуска противоракет для Украины.

Как уже писали "Комментарии", министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что у Варшавы есть достоверная информация о подготовке Россией новых провокаций. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро.



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Источник: https://24tv.ua/podolyak-poyasniv-raketnu-taktiku-putina-shho-mozhe-zlamati-virobnitstvo_n3103255
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